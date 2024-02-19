Turgut Altınok gençlere müjdeleri sıraladı

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen "Gençlik Aşkıyla" programına katıldı. Programda konuşan Altınok, Gençlere müjde üstüne müjde verdi. Karşılıksız 1500 TL burs ve gençlere aktarma süresini uzatan abonman sistemi kuracaklarının müjdesini verdi.

"ANKARA'YI VİZYONU OLMAYAN BİR BELEDİYE BAŞKANI YÖNETİYOR"

Ankara'nın kadim bir başkent olduğunu söyleyen Altınok, şöyle devam etti:

"Bu kadim başkenti, devletimizin, ülkemizin, cumhuriyetimizin başkentini vizyonu olmayan bir belediye başkanı ve belediye başkan adayı yönetiyor. Vizyon yok, proje de yok. Seçimlerden hemen önce verdiği sözler var. Kitapçıklar var. Ankaralıya 100 söz vermiş. Kaçta kaçını yerine getirmemiş biliyor musunuz? Yüzde 90'ını yerine getirmemiş. Yani size 100 tane söz veren ama 90'ını yerine getirmeyen birisine güvenir misiniz? Hayır. Rahmetli Süleyman Demirel'in bir sözü var: 'Dün dündür, bugün bugündür.' Ama bunun ne dünü var, ne bugünü var, ne yarını var, ne de ilkesi var. İlke önemli. ilkeli olmak, ilkeli kalmak, ilkeli durmak, bunlar önemli. Şu anki Büyükşehir Belediye Başkanı'nın 5 yılda yönettiği bütçe 300 milyar liradır. Ama gençliğe dair yaptığı ne var? Gençlerimizin geleceğine dair yaptığı hiçbir şey yok. Veya çocuklarımızın geleceğine dair bu şehre kazandırdığı eser ve hizmet yok."

"ÖĞRENCİLER GELECEĞİMİZ, İSTİKBALİMİZ, YARINLARIMIZ"

Eğitime desteğin önemini vurgulayan Altınok, belediye başkanlığı süresince yaptığı desteklerin Keçiören sınırlarını da aşarak birçok okul ve üniversiteye ulaştığını söyledi.

Gençlere yaptıkları birçok hizmet olduğunu ifade eden Altınok, "İlk 1994 yılında seçildik. Tabi belediyenin parası pulu yok. Türkiye'nin en borçlu ilçe belediyesiydi Keçiören Belediyesi. Okullarımızdan talep geliyor. Yapın diyorum, 'Başkanım yapamayız.' Diyorlar. 'Niye yapamayız?' diyorum. 'Böyle bir kalem yok, yetkimiz yok.' diyorlar. Ben de dedim ki, 'Peki bu para kimin parası?' Keçiören'in parası. Öğrenciler neyimiz? Geleceğimiz, istikbalimiz, yarınlarımız. Ondan sonra başladık bütün okullarımıza hizmet vermeye. Şu an yine öyle. Kütüphaneler, laboratuvarlar, çevre düzenlemeler, spor tesisleri ve okullarımızın diğer ihtiyaçları... Bunları gideriyoruz. Üniversitelerimiz de dahil. Ankara'mızda dört tane o zaman devlet üniversitemiz vardı. Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve ODTÜ. Tabii bu arada Çankaya'daki okullardan talep gelmeye başladı. Çankaya'da 150 okul vardı. Duvarlarında şöyle yazıyordu: 'Buranın çevre düzenlemesi Keçiören Belediyesi tarafından yapılmıştır.' İlk defa burs veren belediye de Keçiören Belediyesidir." diye konuştu.

"BELEDİYECİLİKTE DEVRİM YAPTIK"

Keçiören Belediye Başkanlığına geldikten sonra belediyecilikte yeni bir dönem başlattığını belirten Altınok, sözlerine şöyle devam etti:

"Belediyecilik anlayışını değiştirdik. Kentsel dönüşüm, sağlık ocakları, hastane, Fatih Kütüphanesi, engelli eğitim ve üretim merkezi. Şuan 1994 bahsediyorum. 30 sene oldu, bir çoğunuz doğmamıştır. Yani belediyeciliğin sadece yol süpürme, asfalt, çöp toplama anlayışını değiştirdik. Belediyeciliğin alanını çok geliştirdik. Türkiye'de de belediyecilik anlayışını değiştirdik. Bunda da Altınok'un çok hizmeti vardır. Kanunların değişmesine etki ettik, sonra yaptığımız bu hizmetler Türkiye'de ödenek alınmaya başladı. Yani belediyecilikte bir devrim yaptık."

"HER AY 1,500 TL KARŞILIKSIZ BURS VERECEĞİZ"

Gençlere yönelik projelerini anlatan Altınok, üniversite öğrencilerine aylık 1,500 TL karşılıksız burs verileceğini söyledi. Burs ödemelerine göreve gelir gelmez başlanacağını kaydeden Altınok, "Şu an 500 öğrencimize ayda bin lira karşılıksız burs veriyoruz. İnşallah Büyükşehir'de sevgili gençler en az on bin öğrencimize 1,500 lira karşılıksız burs vereceğiz. Sevgili gençler tabii bir de Çanakkale gezilerimiz var. Keçiören'de lise sonda okuyan 9 bin öğrencimiz var. Tamamını Çanakkale'ye gönderiyoruz. Otelde bir gece konaklıyorlar, yemeklerini biz ikram ediyoruz. Büyükşehirde de 100 bin öğrencimizi yine Çanakkale'ye göndereceğiz." diye konuştu.