"Ankara böyle bir 5 yılı daha kaldıramaz"

Turgut Altınok, 24 TV'ye konuştu: Ankara böyle bir 5 yılı daha kaldıramaz

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok 24 TV'ye özel açıklamalarda bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, "AK Parti döneminde ABB bütçesinin %8'i yardımlara giderken, Sayın Yavaş onu %4'e düşürmüş. Azaltmış. Rakamlar elimizde." ifadelerini kullandı.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Altınok "Her partiye mensup olan seçmenimiz bizi bağrına bastı ve seviyor." dedi.

#CANLI Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı @turgutaltinok06: Her partiye mensup olan seçmenimiz bizi bağrına bastı ve seviyorhttps://t.co/A8KtD6Tsk0 pic.twitter.com/Q1a8HFv5XR — Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) March 23, 2024

ABB Başkan adayı Turgut Altınok'un açıklamalarından öne çıkanlar...

ABB Başkan adayı Turgut Altınok, "Ankara bir beş yıl daha böyle gidemez, ciddi problemleri var. Hiçbir şey yapmamış, Başkent'e hiçbir eser kazandırmamış vizyonu olmayan büyükşehir belediye başkanı ve tekrar adayı var." ifadelerini kullandı.

ANKARA'NIN KAYIP 5 YILI NASIL TELAFİ EDİLECEK?#CANLI Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı @turgutaltinok06: Ankara'ya 100 tane vaat vermiş ama 90 tanesini yapmamış bir belediye başkanı var. Ankara bir beş yılı daha kaldıramazhttps://t.co/A8KtD6Tsk0 pic.twitter.com/mbaLYsZDXE — Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) March 23, 2024

Ankara'ya 100 tane vaat vermiş ama 90 tanesini yapmamış bir belediye başkanı var. Ankara bir beş yılı daha kaldıramaz.

ANKARA'NIN KAYIP 5 YILI NASIL TELAFİ EDİLECEK?#CANLI Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı @turgutaltinok06: Ankara'ya 100 tane vaat vermiş ama 90 tanesini yapmamış bir belediye başkanı var. Ankara bir beş yılı daha kaldıramazhttps://t.co/A8KtD6Tsk0 pic.twitter.com/mbaLYsZDXE — Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) March 23, 2024

Emeklilerimizi asla zorda, darda, sıkıntıda bırakmayacağız. Bin lira yerine 5 bin lira vereceğiz.

"EMEKLİLERİMİZİ ASLA ZORDA BIRAKMAYACAĞIZ"



Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı @turgutaltinok06: Emeklilerimizi asla zorda, darda, sıkıntıda bırakmayacağız. Bin lira yerine 5 bin lira vereceğiz.https://t.co/32awJnlf1u pic.twitter.com/BDo3L3EKg3 — Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) March 23, 2024

Ankara'da ulaşım şu an ciddi bir problem. 2 bin yeni elektrikli otobüs alacağız. Otobüslerin yenilenmesi lazım.

YAVAŞLAYAN ANKARA İÇİN ARTIK HIZLANMA ZAMANI



Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı @turgutaltinok06: Ankara'da ulaşım şu an ciddi bir problem. 2 bin yeni elektrikli otobüs alacağız. Otobüslerin yenilenmesi lazımhttps://t.co/32awJnlf1u pic.twitter.com/gETvkLAyAx — Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) March 23, 2024

Şu an Ankaralı Türkiye'nin en pahalı suyunu içiyor. 31 Mart'tan sonra su fiyatlarında yüzde 50 indirim yapacağız.

"SUYA YÜZDE 50 İNDİRİM YAPACAĞIZ"



Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı @turgutaltinok06: Şu an Ankaralı Türkiye'nin en pahalı suyunu içiyor. 31 Mart'tan sonra su fiyatlarında yüzde 50 indirim yapacağızhttps://t.co/32awJnlf1u pic.twitter.com/hmiHcVxMOo — Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) March 23, 2024

4 buçuk yıldır krediyi verdiğimiz halde Polatlı'ya su götüremeyen bir beceriksiz büyükşehir belediye başkanı var.

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı @turgutaltinok06: 4 buçuk yıldır krediyi verdiğimiz halde Polatlı'ya su götüremeyen bir beceriksiz büyükşehir belediye başkanı varhttps://t.co/32awJnlf1u pic.twitter.com/75IadXNyIG — Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) March 23, 2024

Her yere insanlarımız metro ağı ile gidebilecek. Hatların tamamını entegre edeceğiz. Ankara'yı metro ağlarıyla öreceğiz. Bizim sözümüz Yavaş'ın sözüne benzemez.

BİZİM SÖZÜMÜZ YAVAŞ'IN SÖZÜNE BENZEMEZ"



Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı @turgutaltinok06: Her yere insanlarımız metro ağı ile gidebilecek. Hatların tamamını entegre edeceğiz. Ankara'yı metro ağlarıyla öreceğiz. Bizim sözümüz Yavaş'ın sözüne benzemez... pic.twitter.com/Q4dbbV8Dpi — Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) March 23, 2024

"Yol yaparsam trafik sıkışır" diyen bir ABB başkanı var. Hiçbir belediye başkanı böyle bir şey söylemez.

YAVAŞLAYAN ANKARA İÇİN ARTIK HIZLANMA ZAMANI



Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı @turgutaltinok06: "Yol yaparsam trafik sıkışır" diyen bir ABB başkanı var. Hiçbir belediye başkanı böyle bir şey söylemezhttps://t.co/32awJnlf1u pic.twitter.com/MEfi43zxAC — Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) March 23, 2024

Belediye başkanları şehrin 5 yılını değil, geleceğini planlar. Sayın Yavaş, bırakın geleceği bugünün planını bile göremeyen bir büyükşehir belediye başkanı.

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı @turgutaltinok06: Belediye başkanları şehrin 5 yılını değil, geleceğini planlar. Sayın Yavaş, bırakın geleceği bugünün planını bile göremeyen bir büyükşehir belediye başkanıhttps://t.co/32awJnlf1u pic.twitter.com/Jb55ivOq9P — Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) March 23, 2024

Anketlerde öne geçtiğimizi gördükleri anda; yalan, iftira ve çamur.