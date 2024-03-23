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"Ankara böyle bir 5 yılı daha kaldıramaz"
23 Mart 2024 Cumartesi 13:18:00 - Güncelleme:23 Mart 2024 Cumartesi 13:18:00

Turgut Altınok, 24 TV'ye konuştu: Ankara böyle bir 5 yılı daha kaldıramaz

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24 TV'ye özel açıklamalarda bulunan Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, "100 tane vaat var Ankara'ya, 90 tanesini yapmamış bir büyükşehir belediye başkanı var. Ankara böyle bir 5 yılı daha kaldıramaz." dedi.

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok 24 TV'ye özel açıklamalarda bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, "AK Parti döneminde ABB bütçesinin %8'i yardımlara giderken, Sayın Yavaş onu %4'e düşürmüş. Azaltmış. Rakamlar elimizde." ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Altınok "Her partiye mensup olan seçmenimiz bizi bağrına bastı ve seviyor." dedi.

ABB Başkan adayı Turgut Altınok'un açıklamalarından öne çıkanlar...

ABB Başkan adayı Turgut Altınok, "Ankara bir beş yıl daha böyle gidemez, ciddi problemleri var. Hiçbir şey yapmamış, Başkent'e hiçbir eser kazandırmamış vizyonu olmayan büyükşehir belediye başkanı ve tekrar adayı var." ifadelerini kullandı.

Ankara'ya 100 tane vaat vermiş ama 90 tanesini yapmamış bir belediye başkanı var. Ankara bir beş yılı daha kaldıramaz.

Emeklilerimizi asla zorda, darda, sıkıntıda bırakmayacağız. Bin lira yerine 5 bin lira vereceğiz.

Ankara'da ulaşım şu an ciddi bir problem. 2 bin yeni elektrikli otobüs alacağız. Otobüslerin yenilenmesi lazım.

Şu an Ankaralı Türkiye'nin en pahalı suyunu içiyor. 31 Mart'tan sonra su fiyatlarında yüzde 50 indirim yapacağız.

4 buçuk yıldır krediyi verdiğimiz halde Polatlı'ya su götüremeyen bir beceriksiz büyükşehir belediye başkanı var.

Her yere insanlarımız metro ağı ile gidebilecek. Hatların tamamını entegre edeceğiz. Ankara'yı metro ağlarıyla öreceğiz. Bizim sözümüz Yavaş'ın sözüne benzemez.

"Yol yaparsam trafik sıkışır" diyen bir ABB başkanı var. Hiçbir belediye başkanı böyle bir şey söylemez.

Belediye başkanları şehrin 5 yılını değil, geleceğini planlar. Sayın Yavaş, bırakın geleceği bugünün planını bile göremeyen bir büyükşehir belediye başkanı.

Anketlerde öne geçtiğimizi gördükleri anda; yalan, iftira ve çamur.

Etiketler : abb ankara büyükşehir belediye başkan adayı turgut altınok 24 tv
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