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16 Mart 2024 Cumartesi 17:20:00 - Güncelleme:16 Mart 2024 Cumartesi 17:20:00

Turgut Altınok 24 TV'ye konuk olacak!

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31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimin Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, 24 TV ve 24 RADYO ortak yayınına özel açıklamalarda bulunacak.

TürkMedya Ankara Temsilcisi – Melik Yiğitel, Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi – Emin Pazarcı ve Star Gazetesi Yazarı – Fadime Özkan soruyor;

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok cevaplıyor.

Seçimlere 2 hafta kala sahada son durum ne?

Anketler ne söylüyor, meydanlar ne anlatıyor?

Seçmen en çok ne istiyor?

Projeler nasıl karşılandı? Seçilirse ilk icraatı ne olacak?

Ankaralıları bekleyen müjdeler neler?

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, son gelişmeleri "24 Özel" de anlatıyor.

"24 Özel" 17 Mart Pazar günü saat 21.00'de 24 TV ve 24 RADYO ortak yayınında.

Etiketler : Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Turgut Altınok
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