Türbülanslar niye arttı?

Son günlerde yaralanmalara neden olan türbülans olayları arttı. Bir hafta içinde 3 şiddetli türbülans olayı yaşandı. Londra'dan kalkan Singapur Havayolları'na ait uçak, Bangkok'a acil iniş yaptı; 1 yolcu öldü, 30 kişi yaralandı. 5 gün sonra ise Doha-Dublin seferini yapan uçak, Türkiye hava sahası üzerinde türbülansa girdi ve 12 kişi yaralandı. Son olarak İstanbul-İzmir seferini yapan yolcu uçağı şiddetli türbülansa girdi, kabin memuru yaralandı.

Ulaştırma Güvenliği Soruşturma Bürosu'nun raporuna göre yerçekimi kuvvetinde yaşanan hızlı değişimler irtifa kaybına neden oldu.

Londra'dan Singapur'a sefer gerçekleştiren yolcu uçağının, türbülans sırasında 4.6 saniyede 178 feet yani 54 metre irtifa kaybettiği belirlendi.

300 METRE İRTİFA KAYBEDEBİLİR

Haliç Üniversitesi'nden Öğr. Gör. Ahmet Köse, "Uçak, kuvvetli türbülanslarda bir anda 300 metre irtifa kaybedebiliyor. Yolcuların, yol boyunca emniyet kemerini takması gerekiyor" dedi. İklim değişikliğinin etkisiyle son 40 yılda türbülanslarda iki kat artış yaşandığının tespit edildiğini belirten Köse, "Şehirlerimiz çok fazla ısınıyor. Belirli seviyeye kadar yükselen hava, tekrar çökmek istiyor. Uçaklar, iklim değişikliğinden etkileniyor ve türbülansa daha çok giriyor" dedi.

SERA GAZLARI ETKİLİ

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Hüseyin Toros da atmosfere dikkat çekerek şunları söyledi: "Küresel iklim değişikliği nedeniyle atmosferde sera gazı dediğimiz klorofloro, karbondioksit ile metan gibi gazlar arttı. Bu gazlarda yeryüzünün ısınmasına neden oldu. Kutuplar ile ekvator arasındaki sıcaklık farkının artmasından dolayı atmosferdeki türbülans sayısı da artmaya başladı."

EMNİYET KEMERİ ÇOK ÖNEMLİ

THY Pilotları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kpt. Plt. Okan Üreksoy, uçakların en şiddetli türbülansa bile dayanıklı üretildiğini, yolcuların endişe etmesine gerek olmadığını belirterek "Türbülans özellikle ilkbahardan yaz geçiş süreçlerinde kararsız havalarda söz konusu olabiliyor. Yolcuların bu tür havalarda mutlaka emniyet kemeri takmaları zorunluluğu vardır. Yolcuların özellikle emniyet kemerini hemen çıkarmamalarını söylüyor ve uyarıyoruz. Uçaklar hiç beklenmedik zamanlarda da türbülansa girebilir."

TÜRBÜLANS NASIL OLUŞUYOR?

Türbülansın, rüzgarın kaotik esmesi anlamına geldiğini belirten Köse, alçak basınç alanlarının kesişim noktalarında ve jet akımlarının dönüş yaptığı yerlerde türbülansların sıklaştığını söyledi. Yer seviyesindeki rüzgarla atmosferin değişik katmanlarındaki rüzgarın yönlerinin ve hızlarının farklı olduğunu aktaran Köse, yeryüzü koşulları da dahil olmak üzere birçok unsurun uçağın türbülansa girmesinde etkili olduğunu anlattı.