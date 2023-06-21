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21 Haziran 2023 Çarşamba 07:41:00 - Güncelleme:21 Haziran 2023 Çarşamba 07:41:00

Türbülans süresi küresel ısınmayla artıyor

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İngiltere'deki Reading Üniversitesi'nde bilim insanlarının yaptığı bir araştırma, iklim değişikliğiyle yıllar içinde artan hava sıcaklıklarının türbülans olasılığını tetiklediğini gösterdi. 1

İngiltere'deki Reading Üniversitesi'nde bilim insanlarının yaptığı bir araştırma, iklim değişikliğiyle yıllar içinde artan hava sıcaklıklarının türbülans olasılığını tetiklediğini gösterdi.

1979-2020 yıllarına ait verilerin kullanıldığı araştırmada, mevcut yıllar arasında karbondioksit yoğunluğunda kaydedilen yüzde 30'luk artışla, aşırı hava sıcaklıklarının neden olduğu jet akımı rüzgarları (jet stream) arasındaki artış arasında paralellik olduğu belirlendi.

Araştırmaya göre dünyada en fazla uçuşun gerçekleştiği rotaların başında gelen Kuzey Atlantik'te 1979'da yıllık 17,7 saat olan şiddetli türbülans süresi, 2020'de 27,4 saate yükselerek yaklaşık yüzde 55 artış gösterdi. Orta şiddetli türbülanslarda ise bu süre 70 saatten 96 saate çıkarak yüzde 37 arttı.

Avrupa, Orta Doğu ve Güney Atlantik'teki uçuş rotalarında meydana gelen türbülanslarda da 41 yıllık zaman diliminde değişen oranlarda artışlar gözlemlendi.

Etiketler : Türbülans süresi Reading Üniversitesi Orta Doğu ve Güney Atlantik
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