  • BIST
    114668
  • Dolar
    6,8600
  • Euro
    7,7185
  • Altın
    390,6810
İstanbul
20 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstanbul Kağıthane'de silahlı saldırı
Başkan Erdoğan, KKTC Başbakanı Tatar ile görüştü
ABD 4 binden fazla askerini geri çekiyor
Ailesine yardım için gelmişti, 42 kişi karantinaya alındı
2 gündür kayıptı! Yaşlı adamdan acı haber
Tunceli'de teröre darbe! Hepsi ele geçirildi
ÖSYM: Soru kitapçığını sosyal medyada paylaşan aday hakkında yasal süreç başlatılmıştır
İletişim Başkanlığı, katil Esed'in işlediği suçları deşifre etti
Başkan Erdoğan hesabından paylaştı: Hayırlı olsun
Kayseri'de 3 mahallede 16 ev karantinada
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu aştı
YKS'nin TYT bölümüyle ilgili flaş açıklama: Türkçe soruları belirleyici oldu
YKS'de çıkan Mabel Matiz sorusuna ünlü sanatçıdan ilk açıklama: Şaşırdım, sevindim de galiba
Bakan Koca koronavirüs Türkiye 27 Haziran tablosunu paylaştı
Dünya medyası Türkiye'nin Libya başarısını konuşurken Macron'un neden esip gürlediği de belli oldu
ASELSAN'dan mobil x-Ray cihazı! Hizmete sunuluyor
Son Dakika haberi... Eskişehirspor küme düştü
Suriye sınırına askeri sevkiyat
Aynı aileden 5 kişiyi şehit etmişti... O terörist yakalandı
Uzmanlar YKS'nin ilk oturumu TYT'yi değerlendirdi
Yalova'da 5 bin litre kaçak içki ele geçirildi
Ambulans helikopterimiz kayalıklardan düşen vatandaşlarımız için havalandı
Bakan Soylu müjdeyi böyle verdi: İçi dizayn ediliyor
1999 depreminden önce de ortaya çıkmışlardı... Yine göründüler, vatandaş tedirgin oldu
27 Haziran 2020 Cumartesi 22:55:00 - Güncelleme:27 Haziran 2020 Cumartesi 22:55:00

Tunceli'de teröre darbe! Hepsi ele geçirildi

ABONE OL

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik Ovacık ilçesi kırsalında operasyon düzenlendi.

Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada, el yapımı patlayıcı düzeneği, Kaleşnikof tüfeği, 3 şarjör, 2 pil bloğu ve örgütsel doküman ele geçirildi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER