27 Haziran 2020 Cumartesi 22:55:00 - Güncelleme:27 Haziran 2020 Cumartesi 22:55:00
Tunceli'de teröre darbe! Hepsi ele geçirildi
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik Ovacık ilçesi kırsalında operasyon düzenlendi.
Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada, el yapımı patlayıcı düzeneği, Kaleşnikof tüfeği, 3 şarjör, 2 pil bloğu ve örgütsel doküman ele geçirildi.
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