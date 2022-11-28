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28 Kasım 2022 Pazartesi 09:47:00 - Güncelleme:28 Kasım 2022 Pazartesi 09:47:00

Tunceli'de terör operasyonu: Silah ve mühimmat ele geçirildi

Kaynak: AA

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Tunceli kırsalında terör örgütlerine yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Abluka Sonbahar-Kış-13 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Operasyonu" kapsamında il merkezi kırsalında teröristlere yönelik operasyon düzenledi.

Arazide arama yapan güvenlik güçleri, teröristlerce kullanıldığı belirlenen sığınak tespit etti.

Sığınaktaki aramada, 7 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 av tüfeği, 7 telsiz, 2 el bombası fünyesi, 238 bixi ve kalaşnikof mühimmatı, 4 aydınlatma fişeği, 14 telsiz anteni ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Sığınak ve ele geçirilen malzemeler, güvenlik güçlerince imha edildi.

Etiketler : tunceli terör operasyon
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