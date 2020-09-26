Tunceli'de PKK'lı teröristlere ait sığınaklar yerle bir edildi

Bölücü terör örgütü PKK ile mücadele hız kesmeden devam ediyor. Tunceli'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda teröristlere ait 12 sığınağın imha edildiği bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent kırsalında operasyon düzenlendi. Operasyonda, terör örgütüne ait 12 sığınak imha edildi. Sığınaklarda, 1 tabanca, 2 telsiz, 1 pil bloğu, 1 gece görüş dürbünü, 1 gündüz görüş dürbünü, 4 terörist kıyafeti, 1 akü, 2 büyük tüp, 3 sırt çantası, 1 şemsiye, 3 çift mekap ayakkabı ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

