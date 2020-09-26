Tunceli'de PKK'lı teröristlere ait sığınaklar yerle bir edildi
Kaynak: AA
Terör örgütleriyle mücadele hem yurt içinde hem yurt dışında tüm hızıyla devam ediyor. Tunceli'de gerçekleştirilen operasyonlarda terör örgütü PKK'ya ait 12 sığınak yerle bir edildi.
Bölücü terör örgütü PKK ile mücadele hız kesmeden devam ediyor. Tunceli'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda teröristlere ait 12 sığınağın imha edildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent kırsalında operasyon düzenlendi. Operasyonda, terör örgütüne ait 12 sığınak imha edildi. Sığınaklarda, 1 tabanca, 2 telsiz, 1 pil bloğu, 1 gece görüş dürbünü, 1 gündüz görüş dürbünü, 4 terörist kıyafeti, 1 akü, 2 büyük tüp, 3 sırt çantası, 1 şemsiye, 3 çift mekap ayakkabı ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
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