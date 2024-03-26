Tunceli'de Mahzen-20 operasyonu

Tunceli'de eş zamanlı olarak düzenlenen "Mahzen-20" operasyonlarında elebaşılığını Serdar Alp'in yaptığı organize suç örgütü çökertildi.

Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 12 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "mala zarar verme", "kasten yaralama", "tehdit", "tefecilik", "ihaleye fesat karıştırma", "resmi belgede sahtecilik", "uyuşturucu madde imal ve ticareti" ile "6136 sayılı kanuna muhalefet" gibi suçları işlediği açıklandı.