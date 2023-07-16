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16 Temmuz 2023 Pazar 08:11:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2023 Pazar 08:11:00

Tunceli'de keçiler güvende

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Tunceli'de sarp arazileri mesken tutan yaban keçileri, yöre halkının hassasiyeti ve ekiplerin koruma kontrol faaliyetleri sayesinde doğal ortamlarında güvenle yaşamlarını sürdürüyor.

Tunceli'de sarp arazileri mesken tutan yaban keçileri, yöre halkının hassasiyeti ve ekiplerin koruma kontrol faaliyetleri sayesinde doğal ortamlarında güvenle yaşamlarını sürdürüyor. Dağlık ve ormanlık alanlara yerleştirilen fotokapanlarla takip edilen yaban keçileri, bugünlerde hava sıcaklığının artmasından dolayı da bazen yerleşim yerlerine iniyor.

Etiketler : keçiler güvende Tunceli yaban keçileri
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