VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yusufeli Barajı üretime başlıyor! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Bakan Yanık'tan 'sosyal yardım' açıklaması: 9 milyar 732 milyon lira destek verdik
Tatilden Deryalı dönüş
Başkan Erdoğan'dan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali paylaşımı
İkna çalışmaları sonucu 3 terör örgütü daha teslim oldu
Öğretmenlere tren bileti ve kargo ücretlerinde indirim
Amerika'da ödüllendi
Hablemitoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme... İddianame kabul edildi
Barış'ın montu üzerinde
Endonezya'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 252'ye yükseldi
Havalı sahne
Çiçekli ziyaret
Kovid engeli
İngiltere'den İstanbul'a
Memleketinde yeni klip
Erşan Kuneri'ye bağımlılık davası
Tunceli'de 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde yapılacak konutların kuraları çekildi
Kazakistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerini Tokayev'in kazandığı kesinleşti
Çin'in Hınan eyaletinde kimya fabrikasında çıkan yangında 36 kişi öldü
Yusufeli Barajı ve HES'i bugün açılıyor
Karkamış'taki terör saldırısında hayatını kaybeden 5 yaşındaki Hasan Karataş, son yolculuğuna uğurla...
PKK'nın talimat notunu pantolonun logosuyla gizleyip cezaevine sokmaya çalışmışlar
Terörle mücadelede PKK, DEAŞ, FETÖ ve sol örgütlere ağır darbe
Kazakistan'da Suriye konulu 19. Astana görüşmeleri başladı
22 Kasım 2022 Salı 13:31:00 - Güncelleme:22 Kasım 2022 Salı 13:31:00

Tunceli'de 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde yapılacak konutların kuraları çekildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında Tunceli'de inşa edilecek konutlar için kura çekimi yapıldı.

Tunceli Spor Salonu'ndaki kura çekimi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimine, Vali Mehmet Ali Özkan, yetkiler ve vatandaşlar katıldı.

Kurada ismi çıkan hak sahiplerinin adları tek tek okunup dijital ekrana yansıtıldı.

Vali Özkan, yaptığı konuşmada, geçmiş yıllarda birden çok terör örgütünün baskısı nedeniyle Tunceli'ye gelinemediğini hatırlattı.

Kentin artık huzura kavuştuğunu belirten Özkan, "İlimiz, coğrafyası ve insanlığımızın güzelliğiyle 'Türkiye Yüzyılı'na hızlı adımlarla yol yürümeye devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayeleri, bakanlarımızın desteği ve hemşehrilerimizin bizlere vermiş olduğu heyecan ve dualar sayesinde eksikliklerimizi gideriyor, azlarımızı çoğaltıyor, terör illetinin bağrımızda açtığı yaraları bir bir sarmaya devam ediyoruz." dedi.

Özkan, kenti yatırımlarla tarım, spor, sağlık ve turizm alanında geliştirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Tunceli'nin birinci derece deprem bölgesinde bulunduğuna işaret eden Özkan, "İlimiz açısından konut ve konut projeleri önemli yer tutmaktaydı. İşte bu adımları birer birer atmaya devam ediyoruz. Allah nice güzel günlerde ve yıllarda huzurla yaşamayı nasip eylesin. Allah bu güzel, mübarek topraklardan huzuru eksik eylemesin." ifadelerini kullandı.

Etiketler : tunceli sosyal konut kura
Kaderimin Oyunu, ABD'de

Kaderimin Oyunu, ABD'de
Aşka bakışını anlattı

Aşka bakışını anlattı
Sipahi ekibi sete çıktı

Sipahi ekibi sete çıktı
Her şeyi sildi

Her şeyi sildi
Linet hem göze hem kulağa hitap etti

Linet hem göze hem kulağa hitap etti
Yenge kıyağı

Yenge kıyağı
3500 kişilik koro

3500 kişilik koro
Evlilik ve kızları sakinleştirdi

Evlilik ve kızları sakinleştirdi
Şok suçlama: Borcunu ödemedi

Şok suçlama: Borcunu ödemedi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX