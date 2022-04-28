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28 Nisan 2022 Perşembe 11:21:00 - Güncelleme:28 Nisan 2022 Perşembe 11:23:00

Tunceli'de Eren Abluka-7 Operasyonu başlatıldı

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de "Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Tunceli'de "Eren Abluka-7 (Tunceli-Buzlutepe) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" başlatıldı.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığının sevk ve idaresindeki operasyonda, jandarma özel harekat (JÖH), jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 622 personel, 40 operasyonel tim görev aldı.

Operasyonun birinci gününde, Buzlutepe bölgesinde yapılan arama ve tarama faaliyetinde tespit edilen 5 sığınakta çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik Abluka operasyonlarının halkın desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde başarıyla sürdüğü kaydedildi.

Etiketler : Tunceli Eren Abluka-7 (Tunceli-Buzlutepe) Burak Tortumlu Operasyonu
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