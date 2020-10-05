Tunceli'de biri Kırmızı, biri Turuncu 2 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de biri Kırmızı, diğeri Turuncu Kategori'de 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kırmızı ve Turuncu listede yer alan iki terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanı Soylu'nun "Kaçış yok" diyerek, terör örgütü PKK'ya büyük darbeyi duyurdu.
Kaçış yok!— Süleyman Soylu | Maske�� Mesafe↔️ Temizlik�� (@suleymansoylu) October 5, 2020
Ya teslim
Ya ...
Tunceli’de biri Kırmızı, biri Turuncu
İki çizik daha ��
��İstihbarat
��Operasyon
��Sonuç
Kahramanlarımız sağolsun ����
Soylu, sosyal medyada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Kaçış yok! Ya teslim. Ya ...Tunceli’de biri Kırmızı, biri Turuncu. İki çizik daha. İstihbarat, Operasyon,Sonuç. Kahramanlarımız sağolsun "
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