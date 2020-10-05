Kırmızı ve Turuncu listede yer alan iki terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanı Soylu'nun "Kaçış yok" diyerek, terör örgütü PKK'ya büyük darbeyi duyurdu.

Kaçış yok!



Ya teslim

Ya ...



Tunceli’de biri Kırmızı, biri Turuncu

İki çizik daha ��



��İstihbarat

��Operasyon

��Sonuç



Kahramanlarımız sağolsun ����