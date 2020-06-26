Osman İşleyen öldürüldü!

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26 Haziran 2020 Cuma 11:29:00 - Güncelleme:26 Haziran 2020 Cuma 11:30:00

Tunceli'de biri gri listede yer alan 3 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika haberi: İçişleri: Tunceli'nin Ovacık kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi, birinin Gri Liste'de yer alan terörist Osman İşleyen olduğu belirlendi. Ayrıca, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde dün içme suyu çalışması yapan işçilere saldıran PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 1, gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist olmak üzere toplam 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlarda 500 bin TL’ye kadar ödülle GRİ LİSTE’de yer alan Argeş kod adlı Osman İşleyen olduğu tespit edildi.

Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

HAKKARİ'DE İŞÇİLERE SALDIRAN 3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde dün içme suyu çalışması yapan işçilere saldıran PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

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