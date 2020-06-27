27 Haziran 2020 Cumartesi 11:34:00 - Güncelleme:27 Haziran 2020 Cumartesi 11:44:00
Tunceli kırsalında 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi
Tunceli kırsalındaki hava destekli operasyonda 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Tunceli kırsalında, İl Jandarma Komutanlığımızca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
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