Teröristlere geçit yok!

11 Kasım 2020 Çarşamba 10:44:00 - Güncelleme:11 Kasım 2020 Çarşamba 10:45:00
Tunceli Hozat'ta 1 terörist daha etkisiz hale getirildi
İçerde ve dışarıda terörle mücadelede başarılı operasyonlara imza atan Mehmetçik, Tunceli'nin Hozat ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonda 1 teröristi daha etkisiz hale getirdi.
Yıldırım 4 operasyonu kapsamında; Tunceli-Hozat ilçesi, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 1 terörist etkisiz hale getirildiği duyuruldu.