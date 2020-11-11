Teröristlere geçit yok!

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11 Kasım 2020 Çarşamba 10:44:00 - Güncelleme:11 Kasım 2020 Çarşamba 10:45:00

Tunceli Hozat'ta 1 terörist daha etkisiz hale getirildi

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İçerde ve dışarıda terörle mücadelede başarılı operasyonlara imza atan Mehmetçik, Tunceli'nin Hozat ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonda 1 teröristi daha etkisiz hale getirdi.

Yıldırım 4 operasyonu kapsamında; Tunceli-Hozat ilçesi, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 1 terörist etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

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