22 Haziran 2020 Pazartesi 21:22:00 - Güncelleme:22 Haziran 2020 Pazartesi 21:23:00
Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nun testi pozitif çıktı
Kaynak: DHA
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Tunceli Belediye Başkanı Türkiye Komünist Partili (TKP) Fatih Mehmet Maçoğlu'nun boğaz ağrısı şikayetiyle Devlet Hastanesi'nde yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çekti.
Türkiye Komünist Partili (TKP) Fatih Mehmet Maçoğlu'nun boğaz ağrısı şikayetiyle Devlet Hastanesi'nde yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı.
Ayrıntılar geliyor
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