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18 Ağustos 2021 Çarşamba 14:01:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2021 Çarşamba 14:01:00

Tunç Soyer'in deprem yalanı çöktü

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İzmir'de geçtiğimiz yıl meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası, AFAD koordinasyon toplantısına çağrılmadığını ve birkaç gün sonra davet edildiğini belirten İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in deprem yalanı çöktü.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'de geçtiğimiz yıl meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası, AFAD koordinasyon toplantısına davet edilmediğini ve birkaç gün sonra çağrıldığını öne sürmüştü. Soyer'in, depremden bir gün sonra 6 bakanla birlikte AFAD toplantısına katıldığı ortaya çıktı.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı CHP'li Tunç Soyer, geçtiğimiz yıl İzmir'de meydana gelen deprem sonrası, AFAD koordinasyon toplantılarına davet edilmediğini, birkaç gün sonra çağrıldığını söyledi.

"3-5 GÜN SONRA ÇAĞRILDIM"

Soyer, Independent Türkçe'ye yaptığı açıklamada, "AFAD kendi içerisinde toplanıyor. Fakat biz yokuz. Biz de kendi başımıza bir basın toplantısı yapıyoruz. Bir tane mikrofon var. O da Halk TV'nin mikrofonuydu galiba. Ben Halk TV'ye konuşuyorum işte. Böyle 3-5 gün geçti. Ondan sonra Bakan Bey aradı, 'toplantımıza siz de gelin' dedi" ifadelerini kullandı.

BİR GÜN SONRA TOPLANTIDA

(Sağ tarafta)

Bu sözlerin aksine, Tunç Soyer'in depremden bir gün sonra yani 31 Ekim 2020'de gerçekleştirilen AFAD toplantısına katıldığı ortaya çıktı.

Koordinasyon Merkezi'ndeki o toplantıda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le birlikte, deprem bölgesinde incelemelerini sürdüren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Ekrem Pakdemirli, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da bulunuyordu.

Etiketler : Tunç Soyer Koordinasyon Merkezi AFAD toplantısı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
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