İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şirketlerinden İZELMAN ve İZENERJİ'de çalışan 18 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi nisanda yürürlüğe girdi. Ancak işçilerin geriye dönük alacakları ödenmedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer ile yapılan görüşmelerden bir sonuç çıkmayınca işçiler, yarım gün iş bırakma eylemi yaptı.

Damga'dan Ercan Öztürk'ün haberine göre, bu gelişmeler yaşanırken Başkan Tunç Soyer, kültür ve sanat etkinliklerinin haberlerini yapan Halk TV'ye kıyak ihaleler vermeye devam etti. İşte o ihalelerden bazıları:

İZFAŞ'ın 16 Mart 2023'te yaptığı "İktisat Kongresi Reklam Ve Tanıtım Çalışmaları" adı altında Halk TV'den Canlı Yayın Hizmet Alımı yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu ihale karşılığında Halk TV'ye 700 bin TL'lik sözleşme imzaladı.

YAYIN TAHSİSİ: 120 BİN TL

İZFAŞ ile Halk TV arasında yapılan ihaleler arasında "Marble İzmir Kapsamında Halk TV'de Haber/program Yayın Hizmeti alımı" da var. Bu kapsamda 25 Nisan 2023 tarihinde yapılan ihalenin bedeli ise 120 bin TL. Halk TV bu kapsamda 26-30 Nisan tarihleri arasında ekranını İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis etti.

26 Mart'ta yapılan sözleşmeye göre Halk TV, 26-30 Nisan tarihleri arasında bir programını İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis etti.

KÜLTÜR YAYINI: 200 BİN TL

Halk TV, sadece canlı yayın ve programlar karşılığında değil röportajları da parayla sattı. Örneğin İZFAŞ'ın Halk TV'de "kültürpark röportaj ve haber hizmetinin alınması işi" ihalesinin tutarı 200 bin lira.

"İEF Reklam Ve Tanıtım çalışmaları Kapsamında TV Reklam İlan Hizmet Alımı" 2019'da yapılan ihaleye göre Halk TV 19 günlük reklam için İZFAŞ'tan 20 bin lira aldı.