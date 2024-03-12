VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'ye girmeye çalışan teröristler kıskıvrak yakalandı
3 milyon 36 bin 945 aday YKS'ye girecek
DEM Partili Bakırhan'ın SİHA hazımsızlığı
Kanarya Adaları'na gitmeye çalışan iki düzensiz göçmen açlıktan öldü
CHP'nin reklam belediyeciliği ifşa oldu
Süper Kupa maçının bilet geliri depremzedelere aktarılacak
12 Mart 2024 Salı 11:54:00 - Güncelleme:12 Mart 2024 Salı 11:54:00

Tunç Soyer'den CHP'lileri üzecek İzmir itirafı: Kaygılıyım

Kaynak: star.com.tr

ABONE OL

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP tarafından yeniden aday gösterilmeyen Tunç Soyer, son anket sonuçlarını değerlendirerek Cumhur İttifakı adayı Hamza Dağ ile CHP'nin adayı Cemil Tugay ile arasındaki farkın kapanmaya başladığını söyledi.

31 Mart yerel seçimlerine günler kala siyaset arenasında özellikle CHP'nin bir sonraki dönemde aday göstermediği başkanlarda hayal kırıklığı hakim.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, katıldığı bir programda, CHP'de kurultay ve aday belirleme süreçlerine ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.

Yerel seçim sürecine yönelik de çarpıcı açıklamalar yaparak, "İzmir'de AK Parti ve CHP arasındaki fark kapanıyor mu" sorusuna Soyer'in cevabı dikkat çekti.

"İZMİR'DEN KAYGILIYIM"

İzmir'deki durumla ilgili Soyer, şu ifadeleri kullandı: Anketleri izliyorum. Aradaki farkın azaldığını görüyorum. Birçok ilçede sıkıntı olduğuna dair duyumlar alıyorum. Dolayısıyla da biraz kaygılıyım.

ÖZGÜR ÖZEL'İN PERFORMANSINA DOLAYLI ELEŞTİRİ

Soyer, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in performansıyla ilgili şunları söyledi: CHP gibi bir siyasi partinin çok kucaklayıcı olmalı. Başka türlü büyüyemezsiniz. Anamuhalefet partisinin donanımlı, kapsayıcı, sağlıklı politikalar ortaya koyuyor olması lazım. Kurultay nedeniyle ayrıştıran veya başka gerekçelerle daraltan, kucaklamayan, kapsayıcı olmayan bir anlayış maalesef o iktidarın mutlak gücünü dizginleyici rol oynayamaz. Bugün giderek böyle bir noktaya gelmekte olduğumuzdan kaygı duyuyorum.

"1 NİSAN'DAN SONRAKİ SORUMLULUĞU ÜSTLENMELİ"

"1 Nisan'dan sonra ne olacak?" sorusuna Soyer, "Genel başkanın ortaya koyduğu net bir tavır var. Sorumlu benim diyor. Ortaya çıkacak sonuç ne olursa olsun... Eğer ciddi kayıplar yaşanırsa o zaman herhalde bununla ilgili söyleyecekleri ve yapacakları olacaktır. Eğer bu sorumluluğu üzerine alıyorsa onun sorumluluklarını yerine getirmeyi göze alıyorsanız demektir." cevabını verdi.

Etiketler : chp seçim izmir tunç soyer hamza dağ cemil tugay
Kızı için gün sayıyor

Kızı için gün sayıyor
Estetik açıklaması dikkat çekti

Estetik açıklaması dikkat çekti
‘Gidemem'e yeni yorum

‘Gidemem'e yeni yorum
Nişanlandılar

Nişanlandılar
Rüya Ersavcı'nın tekli heyecanı

Rüya Ersavcı'nın tekli heyecanı
Merve Boluğur sosyal medyaya yoğunlaşmış

Merve Boluğur sosyal medyaya yoğunlaşmış
Taş Kağıt Makas nefes kesiyor!

Taş Kağıt Makas nefes kesiyor!
Ceren İpar'a destek oldular

Ceren İpar'a destek oldular
Yasmin Dominik'ten trip yedi

Yasmin Dominik'ten trip yedi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX