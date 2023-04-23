Tüm zamanların en yükseği...

Tüm zamanların en yükseği... Türkiye'den 54,3 milyar dolarlık rekor ihracat

Türkiye'nin ilk çeyrekte ülkeler bazında gerçekleştirdiği ihracat 54,3 milyar dolara yükselirken, en fazla dış satım 4,9 milyar dolarla Almanya ve 2,97 milyar dolarla ABD'ye yapıldı.



AA'da yer verilen habere göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, ilk çeyrekte yüzde 2,5 artışla 61,6 milyar dolar oldu. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek ocak-mart dönemi ihracatı olarak kayıtlara geçti.

Ülkelere yönelik ihracat da 54 milyar 317 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İlk çeyrekte en fazla ihracat 4 milyar 877 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Almanya'ya dış satım, Ocak-Mart 2022'ye göre yüzde 0,4 arttı.

Almanya'yı, 2,97 milyar dolarla ABD, 2,9 milyar dolarla İtalya, 2,76 milyar dolarla Birleşik Krallık, 2,48 milyar dolarla Fransa ve Rusya, 2,43 milyar dolarla İspanya izledi.

Söz konusu dönemde Irak'a 2,05 milyar dolar, Hollanda'ya 1,67 milyar dolar, İsrail'e ise 1,46 milyar dolarlık ihracat yapıldı. En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 10 ülkeden 5'i AB'de yer aldı.

13 ÜLKE 1 MİLYAR DOLARI GEÇTİ

Ocak-Mart 2023'te 13 ülkeye yapılan ihracat, 1 milyar doları aştı. İlk 10 dışında yer alan diğer ülkeler Polonya, Romanya ve Birleşik Arap Emirlikleri oldu.

Bulgaristan ve Belçika'nın Türkiye'den yaptığı ithalat da 1 milyar dolar sınırına yaklaştı.

Söz konusu dönemde 100 milyon dolar ve üzerinde ihracat yapılan ülke sayısı 76 olarak kayıtlara geçti.

SUUDİ ARABİSTAN, MALİ VE RUSYA'DA DİKKATİ ÇEKİCİ ARTIŞ

Yılın ilk çeyreğinde 100 milyon dolar ve üzerinde ihracat yapılan 76 ülke arasında en yüksek artış Suudi Arabistan'da kaydedildi. Söz konusu dönemde Suudi Arabistan'a yapılan dış satım yüzde 755,1 yükselişle 611,8 milyon dolar oldu.

Suudi Arabistan'ı, yüzde 540,9 ile Mali (120,3 milyon dolar) ve yüzde 133,4 ile Rusya Federasyonu (2,48 milyar dolar) takip etti.

Artış oranı Malta'da yüzde 124,1, Kazakistan'da yüzde 102,6, İsviçre'de yüzde 94,7, Belarus'ta yüzde 76,8, Ukrayna'da yüzde 49 ve Kırgızistan'da yüzde 42,2 oldu.

İlk çeyrekte 100 milyon dolar ve üzeri ihracat yapılan 76 ülkeden 23'ünde artış çift haneye yükselirken, Japonya, Meksika, Hong Kong ve Cibuti gibi ülkeler de artış yaşanan diğer pazarlar arasında yer aldı.

TİM verilerine göre, geçen yıl ve bu yılın ilk çeyreğinde en fazla ihracat yapılan ilk 10 ülke şöyle:

ÜLKE Ocak-Mart 2022 (bin dolar) Ocak-Mart 2023 (bin dolar) Değişim (yüzde)

Almanya 4.858.962,14 4.876.765,61 0,4

ABD 3.429.957,91 2.965.084,04 -13,6

İtalya 3.057.505,82 2.903.557,03 -5,0

Birleşik Krallık 3.040.870,99 2.760.414,84 -9,2

Fransa 2.052.686,58 2.483.535,07 21,0

Rusya Federasyonu 1.060.612,99 2.475.770,19 133,4

İspanya 2.344.004,31 2.433.532,68 3,8

Irak 2.424.324,96 2.046.828,33 -15,6

Hollanda 1.946.287,38 1.666.686,53 -14,4

İsrail 1.804.895,08 1.460.788,42 -19,1