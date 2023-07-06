Tüm yurdu etkisi altına alacak: Sağanak yağmur geliyor
Meteoroloji'nin son dakika uyarısına göre, özellikle cumartesi ve pazar günleri sağanak yağmur yurt genelinde etkili olacak. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak? İşte il il güncel hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu tahminlerini paylaştı. Son raporlara göre, yurtta aralıklarla kendini gösteren sağanak yağış hafta sonu tüm Türkiye'de etkili olacak. Yağışların, yeni haftanın ilk günlerine kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak? İşte son dakika güncel hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Edirne, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Osmaniye, Eskişehir ve Bolu çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
SAĞANAK YAĞIŞLAR İÇİN HAFTA SONUNA DİKKAT!
Cuma günü, Marmara, Ege Bölgesi'nin iç kısımları, Doğu Karadeniz ve Akdeniz'de etkili olacak sağanak yağışların pazartesi gününe kadar ülke genelinde etkili olması bekleniyor.
HAFTA SONU İSTANBUL'DA HAVA DURUMU
İstanbul'da, hafta sonuna kadar hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olacak. Cuma günü başlayacak kuvvetli sağanak yağmurların İstanbul'da da etkisini göstermesi bekleniyor.
6 TEMMUZ ÇARŞAMBA İL İL HAVA DURUMU RAPORU
BURSA °C, 34°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 35°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 32°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 36°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu
MUĞLA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu
ADANA °C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 34°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 34°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KAYSERİ °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
BOLU °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 34°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
TOKAT °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
IĞDIR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık