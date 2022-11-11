VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Kadın banktan kalktıktan sonra patlama oluyor"
25 hesap yöneticisi tespit edildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'tan açıklama
Olumsuz paylaşımlara soruşturma başlatıldı
G20 Liderler Zirvesi… Başkan Erdoğan ziyaret öncesi açıklamalarda bulundu
İstiklal Caddesi'nde patlama!
Milli bilardocu Tayfun Taşdemir, dünya şampiyonu oldu
Türk şiirinde yeniliğin kapısını açan şair Orhan Veli
Malta bayraklı kruvaziyer "Azamara Pursuit" Alanya'da
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'a sert tepki
İsrail'de hükümeti kurma görevi Netanyahu'da
İsrail'de hükümeti kurma görevi Netanyahu'da
ABD ve Çin liderleri, kritik eşikte ilk kez yüz yüze görüşecek
Bakan Soylu: Terör örgütlerini silip atmayı görev edinmiş bir kahraman, bu işin eğitimle olabileceği...
Yabancı dilde adli sicil belgesi uygulamasına 9 yeni dil ekledi
Jandarma okullarında 7 bin 4 FETÖ'cü tespit edildi!
Türkiye modeline geçtiler
Türkiye'den 'yerli' bir hamle daha!
Zelenski'den "acil" çağrı
Geleceğin şefleri Kızılay için mutfağa girdi
Mersin'de Narenciye Festivali heyecanı
Kuraklıktan sonra kirlilik de başladı
Su sümbülü Asi Nehri'ni tehdit ediyor
Türkiye'den Tumblr'a yasak
11 Kasım 2022 Cuma 15:19:00 - Güncelleme:11 Kasım 2022 Cuma 15:19:00

Tüm taahhütlere riayet edeceğini vurgulamıştı... FETÖ firarisi Keneş için tarih netleşti!

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

İsveç'te yaşayan FETÖ firarisi Bülent Keneş içi yolun sonu göründü. İsveç Yargıtayı'nın, FETÖ soruşturmasının firari şüphelisi Bülent Keneş'in Türkiye'ye iadesini görüşeceği duyuruldu. Teröristin iadesinin 2023 yılı başında karara bağlanması bekleniyor.

FETÖ'cü Bülent Keneş'in Türkiye'ye iadesiyle ilgili gelişmeyi İsveç resmi haber ajansı TT duyurdu.

FETÖ firarisi Keneş'in iade kararının, çok kısa bir süre içinde İsveç Yargıtayı tarafından görüşüleceği ve karara bağlanacağı bilgisini verdi. Kararın, 2023 yılının başında çıkması bekleniyor.

Today's Zaman gazetesi eski genel yayın yönetmeni FETÖ üyesi Keneş, bir süredir İsveç'te yaşıyor. Keneş'in iadesi talebiyle daha önce açılan 4 benzer dava reddedilmişti.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği talebinin ardından, Türkiye her iki ülkeye de terörle arasına mesafe koyma şartı koştu. İmzalanan üçlü muhtıra çerçevesinde teröristlerin iadesi bekleniyor. Talep edilen isimler arasında terör örgütü PKK ve FETÖ mensupları bulunuyor.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, hafta başında Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmişti.

Kristersson, görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında, İsveç'in, Türkiye'ye bulunduğu tüm taahhütlere riayet edeceğini vurgulamıştı.

Etiketler : FETÖ firarisi Bülent Keneş fetö Ulf Kristersson
Konser sonrası Madagaskar tatili

Konser sonrası Madagaskar tatili
3 yıl sonra tekli

3 yıl sonra tekli
Serdar Ortaç: Günde 8 ilaç alıyorum. Sinir krizi geçirdim

Serdar Ortaç: Günde 8 ilaç alıyorum. Sinir krizi geçirdim
Şampiyonluk kupası Demet'te

Şampiyonluk kupası Demet'te
‘Bozkır'ın dedektifi

‘Bozkır'ın dedektifi
‘İrem'e sinir olmuştum'

‘İrem'e sinir olmuştum'
Siteye alınmayan motokuryelerden eylem

Siteye alınmayan motokuryelerden eylem
Eleştiriler olumlu

Eleştiriler olumlu
Bana beyin kanaması geçirteceksiniz

Bana beyin kanaması geçirteceksiniz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX