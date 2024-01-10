Tüm mesaisi engelli çocuklara!

Engelli çocuklara hizmet vermek ve onları topluma kazandırmak isteyen Teyhun, kendi isteğiyle 15 yıllık idarecilik görevinden ayrılarak Ali İhsan Arslan Görme Engelliler Ortaokulu'na atandı. Okulda beden eğitimi ve spor öğretmenliği yapan Teyhun tüm mesaisini görme engelli öğrencilerle, mesai sonrasındaki zamanını da serebral palsi hastası oğlu ile geçiriyor.