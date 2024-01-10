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10 Ocak 2024 Çarşamba 06:57:00 - Güncelleme:10 Ocak 2024 Çarşamba 06:57:00

Tüm mesaisi engelli çocuklara!

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Diyarbakır'da yaşayan beden eğitimi ve spor öğretmeni 53 yaşındaki İsmail Teyhun serebral palsi hastası 10 yaşındaki oğlu Muhammed Mustafa'nın tedavisi için farklı şehirlerdeki hastanelere başvurdu, bu sırada karşılaştığı engelli çocuklarla arasında sıcak bir bağ oluştu.

Engelli çocuklara hizmet vermek ve onları topluma kazandırmak isteyen Teyhun, kendi isteğiyle 15 yıllık idarecilik görevinden ayrılarak Ali İhsan Arslan Görme Engelliler Ortaokulu'na atandı. Okulda beden eğitimi ve spor öğretmenliği yapan Teyhun tüm mesaisini görme engelli öğrencilerle, mesai sonrasındaki zamanını da serebral palsi hastası oğlu ile geçiriyor.

Etiketler : diyarbakır engelli çocuk
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