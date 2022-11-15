Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İklim Değişikliği Konferansı'nda yaptığı açıklamada, "En geç 2038 yılına kadar tüm emisyonların en fazla pik yapacağı yıl olarak tüm dünyaya ilan etmiş olduk" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, Türkiye'nin, BM İklim Değişikliği Konferansının 31'incisine ev sahipliği için aday olduğunu, BM Sekreteryasına resmi başvuruda bulunulduğunu açıkladı.

Bakan Kurum, "Hazırlayacağımız İklim Kanunları ile de adımlarımızı atmaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Kurum mevkidaşlar ile görüşmelerin de gerçekleştirildiği konferansta Türkiye'nin emisyon azaltım hedeflerini içeren sunumlarını gerçekleştirdiklerini de söyledi.