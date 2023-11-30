Tüm camilerde yarın Filistin için dua edilecek

Tüm camilerde yarın Filistin için dua edilecek

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Paylaşımında, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak yarın ülkemizin dört bir yanındaki tüm camilerimizde cuma namazına müteakip mazlum Filistin halkı için dua edeceğiz. Yüce Rabbimiz yapmış olduğumuz kavli ve fiili dualarımızı kabul eylesin" ifadelerini kullandı.