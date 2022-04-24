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24 Nisan 2022 Pazar 14:00:00 - Güncelleme:24 Nisan 2022 Pazar 15:20:00

Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor! Yargıtay'dan önemli trafik sigortası kararı

Kaynak: İHA

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Yargıtay'dan emsal trafik sigortası kararı... Yargıtay, trafik kazası sonucu sakat kalan sürücünün bakıcı giderlerinin sigorta şirketi tarafından ödenmesi gerektiğine hükmetti. Emsal kararda, "Sigorta şirketi kazada sakat kalan kişinin bakıcı giderlerini de karşılamak zorundadır" denildi.

Yargıtay, trafik kazası sonucu sakat kalan sürücünün bakıcı giderlerinin sigorta şirketi tarafından ödenmesi gerektiğine hükmetti. Emsal kararda, "Sigorta şirketi kazada sakat kalan kişinin bakıcı giderlerini de karşılamak zorundadır" denildi.

Geçirdiği tek taraflı trafik kazası sonucu sakat kalan sürücü, bakıcı giderlerinin aracın trafik sigortası poliçesini düzenleyen şirket tarafından karşılanmasını talep etti. Mahkeme, talebi reddetti. Mağdur sürücü, kararı istinafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi de bakıcı giderlerinin sigorta şirketince ödenmesini yasaya aykırı buldu. Hukuk mücadelesini sürdüren sürücü kararı temyiz edince devreye Yargıtay 4. Hukuk Dairesi girdi. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nin kararında şu ifadelere yer verildi:

"Dava, trafik kazası sonucu oluşan cismani zarar nedeniyle sürekli bakıcı gideri zararından oluşan maddi tazminat talebine ilişkindir. İlk derece mahkemesi tarafından 01.06.2015 tarihinde yürürlüğe giren Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (ZMSS) genel şartları gereği bakıcı giderinin sakatlık teminatı çerçevesinde kaldığı ve sakatlık teminatına ilişkin limitin tüketilmiş olduğu gerekçesiyle davalının sorumluluğunun kalmadığına hükmedilmiştir. Davaya konu edilen sürekli bakıcı gideri zararının poliçedeki tedavi giderleri teminatından karşılanması gerektiği dikkate alınmak suretiyle karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirmeyle karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir."

Etiketler : Adliye Mahkemesi Yargıtay 4. Hukuk Dairesi trafik kazası
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