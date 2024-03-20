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20 Mart 2024 Çarşamba 08:55:00 - Güncelleme:20 Mart 2024 Çarşamba 08:55:00

Tüketiciyi aldatan reklamlara 17 milyon lira ceza!

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Reklam Kurulu, tüketiciyi aldatan reklam ve faaliyetlere 17 milyon lira ceza kesti.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Reklam Kurulu'ndan tüketiciler için 2 kararın çıktığı belirtildi.

12 Mart2ta gerçekleştirilen toplantıda, tüketiciyi aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar edici reklamlar ve haksız ticari uygulamalar incelendi.

134 dosyadan 119'unun mevzuata aykırı bulunduğu toplantıda, reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma ve düzeltme cezaları ile birlikte toplam 17 milyon 37 bin 291 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Etiketler : reklam ticaret bakanlığı para cezası
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