Tüketici teklifi TBMM'ye sunuldu
Tüketicilerin korunmasına yönelik tedbirlerin alınmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
Tüketicilerin korunmasına yönelik tedbirlerin alınmasını da içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklif ile konut, devre mülk ve devre tatil satışlarından doğan mağduriyetlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.
Kanun teklifi, konut, devre mülk ve devre tatil satışlarından doğan mağduriyetleri gidermeyi amaçlıyor.
Düzenlemeye göre ön ödemeli olarak satılan konutların sözleşmede belirlenen tarihte tüketicilere teslim edilmesi zorunlu olacak. Teslim süresi 48 ayı geçemeyecek.
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