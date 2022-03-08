VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Zelenskiy: Pes etmeyeceğiz
Türkiye'de 37 bin 407 yeni vaka tespit edildi
Biden: Rusya'dan hem petrol hem doğalgaz ithalini yasaklıyoruz
Manisa'da soba zehirlenmesi: 4 kişi hastaneye kaldırıldı
Tüketici teklifi TBMM'ye sunuldu
Kar altında zorlu tahliye! Ateşkes sağlanan 5 kentte siviller göç yolunda
Ukraynalı hasta bebek ve annesini Türk hekimler tedavi etti
Otoyol ve köprülerde 31 Mart'ta HGS dönemi başlıyor
Fırıncılar TMO'nun sağladığı un sayesinde ekmek fiyatlarında artış beklemiyor
İsrailli uzmanlara göre Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyareti ilişkilerde olumlu bir sayfa açacak
Bakan Kurum: 2021 yılı sonu itibarıyla zeytin alanı büyüklüğümüzü 890 bin hektara çıkardık
Nijerya'da silahlı saldırılarda en az 60 kişi öldü
Tehdit etti, işten attırdı
Çin'den korkutan Ukrayna iddiası!
Türk SİHA'larına yeni yol göründü!
Türkiye'yi kaybetmemek için taleplerinden vazgeçtiler!
Hepsiburada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde “Hikayeleriyle İlham Veren Kadınlar”ı YouTube kanalında ...
Fiyatları etkileme ve stokçuluğa ağır cezalar geliyor
"İhbar edin gerekeni yaparız"
Bakan Dönmez rezerv miktarını açıkladı!
"Türkiye bizi büyük masraflardan kurtaracak"
Geleceğin hukukçuları için tarihi kamp
Netflix'ten yeni Rusya hamlesi
Azerbaycan'dan Rusya'ya tepki: Son verin
08 Mart 2022 Salı 18:49:00 - Güncelleme:08 Mart 2022 Salı 19:26:00

Tüketici teklifi TBMM'ye sunuldu

ABONE OL

Tüketicilerin korunmasına yönelik tedbirlerin alınmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Tüketicilerin korunmasına yönelik tedbirlerin alınmasını da içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklif ile konut, devre mülk ve devre tatil satışlarından doğan mağduriyetlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Kanun teklifi, konut, devre mülk ve devre tatil satışlarından doğan mağduriyetleri gidermeyi amaçlıyor.

Düzenlemeye göre ön ödemeli olarak satılan konutların sözleşmede belirlenen tarihte tüketicilere teslim edilmesi zorunlu olacak. Teslim süresi 48 ayı geçemeyecek.

Etiketler : TBMM Tüketicileri tedbir
Şarkının ‘Adı Yok'

Şarkının ‘Adı Yok'
31 yıldır babasını arıyor

31 yıldır babasını arıyor
Can dostları için sokak sokak dolaşıyor

Can dostları için sokak sokak dolaşıyor
Hollywood'ta setten kovulmuş

Hollywood'ta setten kovulmuş
İtalyan dizisinde Türk polisi

İtalyan dizisinde Türk polisi
Seyirci heyecanı

Seyirci heyecanı
Düğün her an olabilir

Düğün her an olabilir
Düğün alışverişi

Düğün alışverişi
Ödülünü sevgilisine ithaf etti

Ödülünü sevgilisine ithaf etti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER