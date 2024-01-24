VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İmzalar atıldı: Türkiye ile komşu arasında 10 anlaşma
Başkan Erdoğan ve Reisi'den basın toplantısı: "Filistin meselesi ortak odağımız"
Türkiye'nin 'Uzay Misyonu'nda yeni proje: Ankara'da kurulacak
Ukrayna'dan Belgorod-Harkiv'de aktif olmayı sürdüreceğiz açıklaması
Mali'de altın madeninde göçük: 73 ölü
TÜİK: TÜFE verisini eleştirmek manipülatif ve art niyetli bir yaklaşımdır
24 Ocak 2024 Çarşamba 18:05:00 - Güncelleme:24 Ocak 2024 Çarşamba 18:05:00

TÜİK: TÜFE verisini eleştirmek manipülatif ve art niyetli bir yaklaşımdır

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketicilerin geçmiş 12 aydaki enflasyon algısını yansıtan ve tek soruluk veri setinden elde edilebilen sonuçlar üzerinden resmi TÜFE verisini eleştirmenin "manipülatif ve art niyetli" bir yaklaşım olduğunu belirtti.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında "algılanan enflasyon ile TÜFE'nin farklılaşmasına yönelik haberlerin çarpıtıldığı" ifade edildi.

Açıklamada, TÜFE'nin her ay 81 il, 228 ilçeden 564 bin 710 fiyatın derlenerek enflasyonu uluslararası standartlarda ölçen bir hesaplama sistemi olduğuna işaret edildi.

Basın yayın organlarında "algılanan enflasyon" olarak ifade edilen verinin ise yine TÜİK tarafından gerçekleştirilen "tüketici eğilim anketi" kapsamında vatandaşlara yöneltilen, "Geçen 12 aylık dönemde tüketici fiyatlarının yüzde kaç arttığını/azaldığını düşünüyorsunuz? Lütfen tahmini oran veriniz." sorusuna verilen cevaplar üzerinden hesaplanabildiği belirtilen açıklamada, söz konusu anketin mikro verisinin, TÜİK Veri Araştırma Merkezi aracılığıyla talep eden tüm araştırmacıların kullanımına açık olduğu vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüketicilerin geçmiş 12 aydaki enflasyon algısını yansıtan ve tek soruluk veri setinden elde edilebilen sonuçlar üzerinden resmi TÜFE verisini eleştirmek manipülatif ve art niyetli bir yaklaşımdır. Tüketicinin enflasyon tahmini ile TÜFE'nin farklılaşması son derece doğaldır. Algılanan enflasyon ile TÜFE arasındaki oransal fark Avrupa Birliği ülkelerinde 5 ila 6 kata kadar çıkarken, ülkemizde bu farklılaşma çok daha düşüktür. 2023 yıl sonunda TÜFE yıllık değişim oranı yüzde 64,77 iken tüketicilerin tahmini yüzde 96'dır."

Etiketler : tüik verisi enflasyon algısı eleştiri
Cem Yılmaz: Evin üzerinde drone uçuruyorlar

Cem Yılmaz: Evin üzerinde drone uçuruyorlar
Sokak ortasında bağırdı

Sokak ortasında bağırdı
Gökhan Alkan, ödülünü annesine ithaf etti

Gökhan Alkan, ödülünü annesine ithaf etti
İnci Taneleri'nin yayın günü belli oldu! Afişi yayınlandı

İnci Taneleri'nin yayın günü belli oldu! Afişi yayınlandı
Ahu Yağtu, Cem Yılmaz ile yaşadığı nafaka kriziyle ilgili konuştu

Ahu Yağtu, Cem Yılmaz ile yaşadığı nafaka kriziyle ilgili konuştu
Yeniden aşk yaşadığı iddiaları hakkında konuştu

Yeniden aşk yaşadığı iddiaları hakkında konuştu
Doğal güzeller

Doğal güzeller
"Ödüller hep kafa isimlere gidiyor"

"Ödüller hep kafa isimlere gidiyor"
‘Çift Terapisi' turneye çıkıyor

‘Çift Terapisi' turneye çıkıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX