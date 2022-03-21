TÜGVA'ya kumpasın perde arkası: Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı

Montaj ve asılsız belgelerin servis edilmesiyle gündeme gelen Türkiye Gençlik Vakfı'na yapılan kumpasın detayları gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Davada tutuklu yargılanan Ramazan Aydoğdu, kumpas için organize bir ekiple çalışarak, planlı bir şekilde hareket etmiş.

KUMPAS İÇİN PLAN OLUŞTURULMUŞ

Sabah'ın haberine göre; savcılık soruşturmasında Ramazan Aydoğdu, Abdullah Polat, Serkan Doğan, Yusuf Genç, Ahmet Talha, Özer Demir ve Gökhan Daştan'ın WhatsApp grupları oluşturduğu, söz konusu grupların birinde Türkiye Gençlik Vakfı'na ilişkin kumpasta yapılması gerekenlerin yazıldığı tespit edildi.

YAZIŞMALARDA ''UYUŞTURUCU'' DETAYI!

Türkiye Gençlik Vakfı kumpasçılarının uyuşturucu kullanımına yönelik yazışmalar da yaptığı ortaya çıktı. Yazışmalarda:

Abdullah Polat; "Takıyı şampanyayı boş verin de bana tütün lazım. Ama yeşil tütün. Bir tane adam buldum. 1000 TL'ye taksi ile evine getiriyor ama 6 gram. 'Ohaa' dedim. 1000 TL'ye kendim yaparım"

Serkan Doğan'ın ise Abdullah Polat'ın yazısına "Evde yapan biri yakalanmış 80 kök yetiştirmiş" şeklinde ifadelerle yanıt verdiği açıkça görülüyor.

12 YIL 3 AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTENMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame ile Ramazan Aydoğdu'nun, "Bilişim Sistemindeki Verileri Bozma Yok Etme, Erişilmez Kılma", "Sisteme Veri Yerleştirme" ve "Kişisel Verileri, Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak" suçlarını işlediğine dikkat çekiliyor. Türkiye Gençlik Vakfı'ndan ele geçirdiği verilerde değiştirme yaptığı bilirkişi raporuyla tespit edilen Ramazan Aydoğdu'nun, 12 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.