TÜGVA'ya karşı kumpasın kritik ismi için hapis talebi

Türkiye Gençlik Vakfı, İstanbul Adalar Gençlik Merkezi'nin hukuksuz bir şekilde CHP ve İBB tarafından işgalinin ardından montaj ve asılsız belgelerin servis edilmesiyle gündeme gelmişti. Türkiye Gençlik Vakfı'nda bir dönem yöneticilik yapan Ramazan Aydoğdu isimli şahsın, örgütlü bir plan dahilinde Türkiye Gençlik Vakfı'na sızdırıldığı ve bu süreçte FETÖ'cülerle yakın ilişki içerisinde olduğu ortaya çıkmıştı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadesinin alınması ile "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" ve "sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme, değiştirme" suçlarından tutuklanmıştı.

12 YIL 3 AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; Ramazan Aydoğdu'nun, "Bilişim Sistemindeki Verileri Bozma Yok Etme, Erişilmez Kılma", "Sisteme Veri Yerleştirme" ve "Kişisel Verileri, Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak" suçlarını işlediğine dikkat çekildi. TÜGVA'dan ele geçirdiği verilerde değiştirme yaptığı bilirkişi raporuyla tespit edilen Ramazan Aydoğdu'nun, 12 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.