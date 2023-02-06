TÜGVA'dan çocuklara eğlenceyle Kur'an eğitimi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Batman Şubesi tarafından gerçekleştirilen eğitimler ile Kur'an-ı Kerim öğrenen 200 çocuk için etkinlik düzenlendi. Programda çocuklar ney eşliğindeki semazen gösterisi sundu. TÜGVA Batman Şube Başkanı Mehmet Onutçu, "Kur'an eğitiminin yanı sıra sportif faaliyetler, zeka oyunları gibi çeşitli aktivitelerle de hem eğlendik hem de öğrendik" dedi.