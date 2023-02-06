TÜGVA'dan çocuklara eğlenceyle Kur'an eğitimi
Türkiye Gençlik Vakfı Batman Şubesi tarafından gerçekleştirilen eğitimler ile Kur'an-ı Kerim öğrenen 200 çocuk için etkinlik düzenlendi.
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Batman Şubesi tarafından gerçekleştirilen eğitimler ile Kur'an-ı Kerim öğrenen 200 çocuk için etkinlik düzenlendi. Programda çocuklar ney eşliğindeki semazen gösterisi sundu. TÜGVA Batman Şube Başkanı Mehmet Onutçu, "Kur'an eğitiminin yanı sıra sportif faaliyetler, zeka oyunları gibi çeşitli aktivitelerle de hem eğlendik hem de öğrendik" dedi.
- Bakan Akar: Afet bölgelerine 17 uçakla yardım uçuşu yapılıyor
- Depremi fırsat bilerek fahiş fiyat artışı yapan firmalara soruşturma
- TÜGVA'dan çocuklara eğlenceyle Kur'an eğitimi
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Depremde ölü sayısı 1541'e yükseldi
- AK Parti Sözcüsü Çelik: Devletimiz güçlüdür, hepimiz sahadayız
- Bakanlıktan 'bakım merkezindeki engelliler dışarda bekletildi' paylaşımlarına dair açıklama