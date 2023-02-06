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06 Şubat 2023 Pazartesi 18:44:00 - Güncelleme:06 Şubat 2023 Pazartesi 18:44:00

TÜGVA'dan çocuklara eğlenceyle Kur'an eğitimi

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Türkiye Gençlik Vakfı Batman Şubesi tarafından gerçekleştirilen eğitimler ile Kur'an-ı Kerim öğrenen 200 çocuk için etkinlik düzenlendi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Batman Şubesi tarafından gerçekleştirilen eğitimler ile Kur'an-ı Kerim öğrenen 200 çocuk için etkinlik düzenlendi. Programda çocuklar ney eşliğindeki semazen gösterisi sundu. TÜGVA Batman Şube Başkanı Mehmet Onutçu, "Kur'an eğitiminin yanı sıra sportif faaliyetler, zeka oyunları gibi çeşitli aktivitelerle de hem eğlendik hem de öğrendik" dedi.

Etiketler : türkiye gençlik vakfı tügva kuranı kerim çocuk mehmet onutçu

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