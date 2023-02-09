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09 Şubat 2023 Perşembe 15:10:00 - Güncelleme:09 Şubat 2023 Perşembe 15:10:00

TÜGVA Seyyah İcathane tırı Kahramanmaraş'ta depremzedelere hizmet veriyor

Kaynak: AA

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Necip Fazıl Kısakürek Gençlik Merkezi önüne konuşlanan jeneratörlü tırda, depremzedeler telefonlarını şarj edip yakınlarına ulaşabiliyor.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), depremlerin ardından şarj ve ısınma ihtiyacını karşılayan "Seyyah İcathane" tırını Kahramanmaraş'a gönderdi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dört bir yanında binlerce gönüllü, STK'ler ve AFAD işbirliği ile yardımlar deprem bölgesinde afetzedelere ulaştırılıyor.

Vakfa bağlı 81 il 571 ilçe teşkilatının, afet bölgelerinde yardıma muhtaç vatandaşlara ulaşabilmesi için sosyal medya hesapları üzerinden bilgilendirici paylaşımlar yapılıyor.

Bu kapsamda, Kahramanmaraş'a yollanan tır, "Enerji Noktası" ve "Koordinasyon Merkezi" olarak Necip Fazıl Kısakürek Gençlik Merkezi önüne konuşlandı. Jeneratörlü tır sayesinde depremzedeler telefonlarını şarj edip yakınlarına ulaşabiliyor.

Tırın yanında bulunan destek çadırı ile depremzedelere sıcak yemek, su, bebek maması, bebek bezi, ekmek, giysi gibi çevreden gelen yardımlar dağıtılıyor. Ekipler, gelen ihbarlar doğrultusunda araçlarla çevredeki ailelere yardım ulaştırıyor.

Hatay ve Adıyaman'da da kurulan çadırlarda depremzedelere destek veriliyor.

TÜGVA YURTLARINDA KONAKLAMA HİZMETİ

Deprem bölgesinin çevresindeki Sivas, Kayseri, Adana, Konya, Trabzon, Kars, Antalya, Sinop, Samsun ve Kastamonu'da bulunan TÜGVA yurtlarında da ihtiyaç duyulması durumunda konaklama hizmeti sağlanıyor.

İl temsilcilikleri ve yurt binalarında 7/24 çay, sandviç, sıcak çorba ve ısınma hizmeti veriliyor.

Ayrıca 81 il temsilciliğine getirilen malzemeler, AFAD koordinasyonu ile bölgelere ulaştırılıyor.

Etiketler : tügva türkiye gençlik vakfı deprem depremzede

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