TÜGVA Başkanı Beşinci: Kendi ülkesinde mahkum olan Filistin bayrağı, dünyanın her yerinde dalgalandı

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından 308 STK'nin katılımıyla Galata Köprüsü'nde düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" etkinliğinde bazı katılımcılar konuşma yaptı.

Burada konuşma yapan TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, çok anlamlı bir eylem için bir araya gelindiğini belirterek, "Şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Cesur ve mazlum Filistin halkını tüm benliğimle selamlıyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Rabbim bu acıları bizlere vermesin. Asil ve soylu öfkemizi hatırlatmak için toplandık. 12 şehidimizi asla unutmayacağız. Çünkü onlar aramızdalar." dedi.

Şehitlerin isimlerini tek tek okuyan Beşinci'ye katılımcılar "burada" diyerek cevap verdi.

Bir damla petrolü, bir damla kandan değerli gören zihniyete karşı, hürriyet ve hakkaniyet meselelerinin olduğunu vurgulayan Beşinci, şöyle konuştu:

"Kendinden büyük bombalara maruz kalan masum çocuğun, evladının cesedini poşetlerle toplayan mazlum babanın, evini, ocağını tüm ailesini kaybeden çaresiz annenin izzet ve şeref meselesi var. Dünya dönüyor, günler geçiyor, zaman akıyor. Ama yüreğimizde mıhlanan acılar dinmiyor. Şehit edilen her bir kahraman bizim adımız. Filistin'de kaybedilen her can bizim canımız. Kahraman Mehmetçiklerimizin davasında, cesur Filistin halkının yanında, katil İsrail'in karşısında, ahdimiz silahımızdır bu soykırımda. O kutlu sabaha az kaldı. Tüm halklar uyandı, intikama az kaldı. Direnişin ateşi, tüm dünyada yandı. Kendi ülkesinde mahkum olan Filistin bayrağı, dünyanın her yerinde dalgalandı. İmanımızla inancımızla galibiyete az kaldı."