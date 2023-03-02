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02 Mart 2023 Perşembe 11:11:00 - Güncelleme:02 Mart 2023 Perşembe 11:11:00

TÜGVA, 71 il 360 ilçesi ile yaralarımızı sarmaya devam ediyor!

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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Türkiye'nin dört bir yanından gönüllüleriyle afetzedeler için topladığı yardımları, diğer STK'ler ve AFAD işbirliği ile bölgeye ulaştırdı.

Türkiye Gençlik Vakfı; binlerce gönüllüsü ile Türkiye'nin dört bir yanında, diğer STK'lar ve AFAD işbirliği ile yardımları afetzedelere ulaştırdı.

Depremin ardından 23 gündür sahada olan 13.800 kişilik gönüllü ekip, gerek deprem bölgelerinde gerek yardım toplama merkezlerindeki faaliyetlerde görev aldı.

Tüm Türkiye'den, il ve ilçelerden deprem bölgelerine gönderilen 1650 tır - kamyon ve transit aracın yanında depremzedelere; içerisinde battaniye, kuru gıda, giyim, hijyen paketi, elektrik malzemeleri, ısıtıcı, çadır, atkı bere seti, bebek maması bulunan 950.000 koli ulaştırıldı.

Türkiye Gençlik Vakfı; Depremin yaşandığı günden beri sahada yardım çalışmalarına devam ediyor:

Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'da "TÜGVA Destek Merkezi" kuruldu.

Yardım merkezlerine ulaşma imkânı olmayan vatandaşlarımız için 53 adet "TÜGVA Destek Mobil Marketi" Hatay, Adıyaman, Maraş, Malatya ve Osmaniye'de çalışmalara başladı. 62.676 km yol yapılarak, 9275 hanenin ihtiyaçları giderildi.

Depremzedeler için Kahramanmaraş'ta kurulan "Hijyen Noktaları" ve "Ecza Çadırı" ise depremzedelerin temel ihtiyaçlarını karşıladı.

Adıyaman ve Gaziantep'te 1, Malatya ve Hatay'da 2, Kahramanmaraş'ta 3 adet kurulan Anne ve Çocuk çadırlarında çocuklara oyun alanı sunuyor, psikososyal çalışmalarla destek olundu.

Aşevinde verilen hizmet ile Kahramanmaraş'taki depremzedelere, üç öğün sıcak yemek imkânı ile 264.000 servis yapıldı.

Depremzedelerin her türlü ihtiyacının karşılandığı merkezlerin yanı sıra Kahramanmaraş'taki vatandaşların, özellikle şarj noktasında ihtiyacını karşılamak için TÜGVA Seyyah İcathane tırı "Enerji Noktasına" dönüştürüldü.

Deprem bölgesine çevre illerde yer alan; Sivas, Kayseri, Adana, Konya, Trabzon, Kars, Antalya, Sinop, Samsun ve Kastamonu'da 7/24 çay, sandviç, sıcak çorba ve ısınma hizmeti sağlanan TÜGVA Yurtlarında, 2640 kişi konakladı.

Deprem bölgesindeki afetzedelere yardım için, Türkiye'nin dört bir yanından TÜGVA DESTEK ekipleri tüm desteğiyle sahada yaralarımızı sarmaya devam ediyor.

Etiketler : türkiye gençlik vakfı tügva deprem bölgesi tügva destek merkezi

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