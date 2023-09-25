TÜBİTAK tesisinde patlama: 1 kişi yaşamını yitirdi

Ankara Valiliği, TÜBİTAK SAGE tesisinde saat 16.40'da atık kimyasallardan kaynaklandığı değerlendirilen patlama sonucunda bir vatandaşın olay yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı.
Valilikten olaya ilişkin yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
Mamak/Gökçeyurt mahallesinde bulunan TÜBİTAK SAGE tesisinde saat 16.40'da atık kimyasallardan kaynaklandığı değerlendirilen patlama sonucunda bir vatandaşımız olay yerinde eks olmuştur. Gerekli adli ve idari inceleme derhal başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.