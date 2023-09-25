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25 Eylül 2023 Pazartesi 18:02:00 - Güncelleme:25 Eylül 2023 Pazartesi 18:02:00

TÜBİTAK tesisinde patlama: 1 kişi yaşamını yitirdi

Kaynak: AA

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Ankara'da TÜBİTAK SAGE tesisinde saat 16.40'da atık kimyasallardan kaynaklandığı değerlendirilen patlama sonucunda bir vatandaş olay yerinde hayatını kaybetti

Ankara Valiliği, TÜBİTAK SAGE tesisinde saat 16.40'da atık kimyasallardan kaynaklandığı değerlendirilen patlama sonucunda bir vatandaşın olay yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

Valilikten olaya ilişkin yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Mamak/Gökçeyurt mahallesinde bulunan TÜBİTAK SAGE tesisinde saat 16.40'da atık kimyasallardan kaynaklandığı değerlendirilen patlama sonucunda bir vatandaşımız olay yerinde eks olmuştur. Gerekli adli ve idari inceleme derhal başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Açıklamada, patlamayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldığı bildirildi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayda başka yaralanan bulunmadığını, yangının söz konusu olmadığını bildirdi.

Etiketler : Ankara tubitak patlama can kaybı
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