Hamsi ve istavritte sıkıntı yok! Mezgit, barbun ve midye müsilajın pençesinde

TÜBİTAK projesiyle müsilajın balıklara etkisi araştırıldı. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi'nden bir ekip ile çeşitli firma ve kuruluşların iş birliğiyle yapılan projenin ilk verileri açıklandı. Buna göre hamsi ve istavritte besin kompozisyonu ve et veriminin düştüğü, karides ve midyede patojen bakteri yükünün arttığı belirlendi. Projeyi yürüten Prof. Dr. Nuray Erkan, müsilaj ile "Denizden çıkan balık yenir mi?", "Bir hastalık yapıcı etken var mı?" düşüncesiyle halkta bir tedirginlik oluştuğunu belirterek şu bilgileri verdi:

"Özellikle dip balıklarında, daha stabil yaşayan karides, midye gibi canlılarda geçmişe göre patojen bakteri yükü daha artmış durumda. Eskiden 1-2 patojen buluyorsak şimdi patojen çeşitliliğinin artmış olduğunu görüyoruz. Hamsi, istavrit gibi dolaşan balıklar müsilajdan biraz daha az etkilenmiş. Bunlar yurt dışından ithal edilen somona eş değer balıklar, çünkü omega-3 bakımından çok değerliler."

HAFTADA 2-3 KEZ YİYİN

"Haftada 2-3 defa hamsi ve istavrit yemekte hiçbir sakınca yok. Ancak dil balığı, mezgit, barbun gibi dip balıkları, karides ve midye gibi kirliliğe daha çok maruz kalan su ürünlerini, halk sağlığını tehdit edecek riskler haline dönmemesi için özellikle hassas tüketici grubu olarak tanımlanan hamileler, yaşlılar, çocuklar ve bağışıklık sistemi düşük olanlar daha az yesin."

TUZLU VE BUZLU SUYLA YIKAYIN

Prof. Dr. Nuray Erkan, balıkların iyi temizlenmesi gerektiğini belirterek şu uyarılarda bulundu: "Doğal olarak iyi bir pişirme işlemi uygulandığında, patojenlerin oluşturacağı risk düşer. Ancak işleme ve satış koşullarına da dikkat edilmeli. Balık ayıklamasını bilmiyorsanız lütfen iyi hijyen uygulamalarını bilen bir balıkçıya ayıklatın. Eve gelince tekrar temiz suyla balığınızı yıkayın ve tuzlu buzlu sudan geçirin. Ondan sonra da ona en uygun pişirme reçetesi neyse, ona uygun olarak temiz bir ortamda pişirin."

9 AY BOYUNCA İNCELENECEK

Müsilajın geniş yayılımının, denizdeki su kolonunu oksijensiz bırakarak buradaki canlıların ölümüne sebep olduğunu dile getiren Erkan, şu bilgileri verdi: "Müsilajın ortaya çıkmasındaki ana etken olan yoğun kirlilikten dolayı su içindeki canlılarda kirliliğin birikimi söz konusu. Karides, midye, hamsi, istavrit, dil balığını Bakanlığın Marmara'dan avcılığına izin verdiği bölgelerden alarak inceliyoruz. Süreç 9 ay sürecek."

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde 8 Haziran'da "Müsilaj Temizleme Seferberliği" başlatıldı. Büyük oranda su yüzeyinden temizlenen müsilajın etkileri diplerde devam ediyor.