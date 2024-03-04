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04 Mart 2024 Pazartesi 09:15:00 - Güncelleme:04 Mart 2024 Pazartesi 09:15:00

TÜBİTAK 11 personel istihdam edecek

Kaynak: AA

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TÜBİTAK, iş yeri hekimi, teknik ve destek personeli, teknisyen ve tekniker kadroları için 11 kişi alacak.

TÜBİTAK'ın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TÜBİTAK bünyesinde görev yapmak üzere iş yeri hekimi, teknik ve destek personeli, teknisyen ve tekniker kadrolarında 11 personel istihdam edilecek.

İlan kapsamında 13 Mart'a kadar başvuru yapılabilecek.

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler kurumun internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi'nde (kariyer.tubitak.gov.tr) ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfasında (https://esube.iskur.gov.tr) yer alıyor.

İşe alınacak personel, TÜBİTAK'ın Kocaeli'deki birimlerinde görev yapacak.

Etiketler : tübitak personel istihdam
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