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15 Ekim 2022 Cumartesi 08:25:00 - Güncelleme:15 Ekim 2022 Cumartesi 08:25:00

TTK'dan 'Sayıştay Raporu' iddialarına cevap

Kaynak: AA

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Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, basında yer alan 'Sayıştay raporu' iddialarına ilişkin açıklama yaparak 'Gerçeği yansıtmadığı gibi dezenformasyon içermektedir' ifadelerini kullandı.

Bartın'daki maden ocağında yaşanan ve 25 işçinin hayatını kaybettiği kaza sonrası sosyal medya ve bazı haber sitelerinde yer alan haberlere ilişkin Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından basın açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada 'Eksi kotlarda yüksek metan gazı' ve '2019 yılında yayımlanan Sayıştay raporu' içerikli haberlerin gerçeği yansıtmadığı gibi dezenformasyon içerdiğine dikkat çekildi. İşte Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü'nden yapılan o açıklama;

Etiketler : Türkiye Taşkömürü Kurumu Bartın Eksi kotlarda yüksek metan gazı
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