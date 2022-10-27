TTB Başkanı Fincancı tutuklandı

27 Ekim 2022 Perşembe 16:10:00 - Güncelleme:27 Ekim 2022 Perşembe 16:10:00
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı
Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, "terör örgütü propagandası" suçundan sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.
Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, "terör örgütü propagandası" suçundan sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.
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