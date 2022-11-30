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30 Kasım 2022 Çarşamba 15:35:00 - Güncelleme:30 Kasım 2022 Çarşamba 15:35:00

TTB Başkanı Fincancı'nın dosyası yetkisizlikle İstanbul'a gönderildi

Kaynak: AA

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Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Fincancı'nın ikamet yerinin İstanbul olması, soruşturmanın da burada yürütülmesi nedeniyle İstanbul ağır ceza mahkemesinin yargılamaya yetkili olduğuna karar verdi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan hazırlanan iddianame, "yetkisizlik" kararıyla İstanbul'a gönderildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameye ilişkin incelemesini tamamladı.

İddianameyi kabul eden mahkeme, Fincancı'nın ikamet yerinin İstanbul olması, soruşturmanın da burada yürütülmesi nedeniyle İstanbul ağır ceza mahkemesinin yargılamaya yetkili olduğuna karar verdi.

Bu kapsamda, yetkisizlik kararı veren mahkeme ayrıca sanık Fincancı'nın avukatlarının tahliye talebini reddetti.

İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINMIŞTI

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, terör örgütü PKK ile bağlantılı bir televizyonda, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. İstanbul'da evinde gözaltına alınan Fincancı, 27 Ekim'de Ankara sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Fincancı'nın, TSK'nın meşru müdafaa kapsamındaki legal faaliyetleri ile terör örgütünün illegal faaliyetlerini bağdaştırma suretiyle "terör örgütü propagandası" yaptığına dikkat çekilen iddianamede, sanığın 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Etiketler : ttb türk tabipleri birliği şebnem korur fincancı
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