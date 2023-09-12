Sezgin Tanrıkulu'nun TSK'yı hedef alan skandal sözlerine CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın'dan destek geldi. İzmir CHP 1. sıradan milletvekili olarak Meclis'e giren, "PKK'ya operasyonlar durmalı" diyen ve "Barış için akademisyenler" bildirisine imza atan Yüksel Taşkın "Sezgin Tanrıkulu kimseye hakaret etmeden eleştirilerde bulundu. Onu hedef alan samimiyetsiz linç kültürü ise iktidar trollerinin eseridir. Bir süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatının Erdoğan'ı bir davada savunurken dediği gibi, 'İfade özgürlüğü bazılarına şok edici gelen söylemleri de kapsar" ifadelerini kullandı.

Bu arada Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Tanrıkulu'nun açıklamalarını hoş karşılamak, kabul etmek mümkün değil. Konu yargıya intikal etti. Hazırlanan fezleke TBMM'nin gündemine gelir. Anayasa Komisyonu'nda görüşülür. Bu soruşturma Meclis'in takdirindedir" dedi.