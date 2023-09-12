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12 Eylül 2023 Salı 09:30:00 - Güncelleme:12 Eylül 2023 Salı 09:30:00

TSK'yı hedef almıştı... Sezgin Tanrıkulu'nun alçak sözlerine CHP'den destek

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Sezgin Tanrıkulu'nun TSK'yı hedef alan skandal sözlerine "PKK'ya operasyonlar durmalı" diyen ve "Barış için akademisyenler" bildirisine imza atan CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın'dan destek geldi.

Sezgin Tanrıkulu'nun TSK'yı hedef alan skandal sözlerine CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın'dan destek geldi. İzmir CHP 1. sıradan milletvekili olarak Meclis'e giren, "PKK'ya operasyonlar durmalı" diyen ve "Barış için akademisyenler" bildirisine imza atan Yüksel Taşkın "Sezgin Tanrıkulu kimseye hakaret etmeden eleştirilerde bulundu. Onu hedef alan samimiyetsiz linç kültürü ise iktidar trollerinin eseridir. Bir süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatının Erdoğan'ı bir davada savunurken dediği gibi, 'İfade özgürlüğü bazılarına şok edici gelen söylemleri de kapsar" ifadelerini kullandı.

Bu arada Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Tanrıkulu'nun açıklamalarını hoş karşılamak, kabul etmek mümkün değil. Konu yargıya intikal etti. Hazırlanan fezleke TBMM'nin gündemine gelir. Anayasa Komisyonu'nda görüşülür. Bu soruşturma Meclis'in takdirindedir" dedi.

Etiketler : sezgin tanrıkulu chp tsk yüksel taşkın
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