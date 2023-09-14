TSK'ya çirkin iftiralarda bulunan CHP'li Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı

Tanrıkulu, katıldığı bir televizyon programında Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef alan alçak iftiralara imza atmıştı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "28. Dönem Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' ve 'Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama' suçları yönünden tanzim olunan fezleke, Adalet Bakanlığına gönderilmiştir." ifadelerine yer verildi.