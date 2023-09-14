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TSK'ya çirkin iftiralarda bulunan CHP'li Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı
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14 Eylül 2023 Perşembe 18:17:00 - Güncelleme:14 Eylül 2023 Perşembe 18:17:00

TSK'ya çirkin iftiralarda bulunan CHP'li Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik iddiaları nedeniyle, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında hazırladığı fezlekeyi, TBMM'ye ulaştırılmak üzere Adalet Bakanlığına gönderdi.

Tanrıkulu, katıldığı bir televizyon programında Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef alan alçak iftiralara imza atmıştı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "28. Dönem Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' ve 'Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama' suçları yönünden tanzim olunan fezleke, Adalet Bakanlığına gönderilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : chp sezgin tanrıkulu fezleke iftira tsk
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