VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Her ay 10-15 bin konutu dağıtmaya devam edeceğiz"
"Dünya giderek daha adaletsiz bir yere dönüşüyor"
TSK'ya ait F-16'lar, tanker uçağı ile havada yakıt ikmali gerçekleştirdi
"BM'nin, belirlenen ana misyona ulaşmasına yardımcı olunmalıdır"
FIFA Başkanı Gianni Infantino, "mavi kart" önerisine kapıyı kapattı
"Köhne zihniyetlerle kaybedecek vaktimiz yok"
02 Mart 2024 Cumartesi 13:28:00 - Güncelleme:02 Mart 2024 Cumartesi 13:28:00

TSK'ya ait F-16'lar, tanker uçağı ile havada yakıt ikmali gerçekleştirdi

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı, NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında Romanya'da bulunan F-16 uçaklarının A-330 MRTT Phenix tanker uçağı ile havada yakıt ikmali görevi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait F-16 uçaklarının Fransız Hava Kuvvetlerine ait çok rollü yakıt ve ulaştırma uçağıyla ile ilk defa havada yakıt ikmali görevi gerçekleştirdiği belirtildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığının NATO hava sahasının etkin bir şekilde korunmasında müttefik ülkelerle işbirliğini artırmaya devam ettiği kaydedildi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı nato geliştirilmiş hava polisliği f16 tanker uçağı yakıt ikmali
Kayakta ayak kaslarını yırttı

Kayakta ayak kaslarını yırttı
Depresyon buluşması

Depresyon buluşması
Roman'ın hep yanında olmak istiyorum

Roman'ın hep yanında olmak istiyorum
Artık gençler çalışsın

Artık gençler çalışsın
Türkiye'yi Hindistan'da temsil edecek

Türkiye'yi Hindistan'da temsil edecek
Gala öncesi Anıtkabir ziyareti

Gala öncesi Anıtkabir ziyareti
Senfonik hazırlık

Senfonik hazırlık
Bu dizi çok konuşulacak!

Bu dizi çok konuşulacak!
Londra Moda Haftası'na Türk damgası

Londra Moda Haftası'na Türk damgası

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX