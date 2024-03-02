TSK'ya ait F-16'lar, tanker uçağı ile havada yakıt ikmali gerçekleştirdi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait F-16 uçaklarının Fransız Hava Kuvvetlerine ait çok rollü yakıt ve ulaştırma uçağıyla ile ilk defa havada yakıt ikmali görevi gerçekleştirdiği belirtildi.

NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında Romanya'da bulunan F-16 uçaklarımız, ilk defa Fransız Hava Kuvvetlerine ait çok rollü yakıt ve ulaştırma uçağı olan A-330 MRTT Phénix tanker uçağı ile havada yakıt ikmali görevi gerçekleştirdi.



Hava Kuvvetleri Komutanlığımız,... pic.twitter.com/DGIMhtfWOV — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 2, 2024

Hava Kuvvetleri Komutanlığının NATO hava sahasının etkin bir şekilde korunmasında müttefik ülkelerle işbirliğini artırmaya devam ettiği kaydedildi.