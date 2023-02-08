TSK'nın uçan kaleleri, yabancı kurtarma ekiplerini taşıdı

"Uçan kale" olarak da nitelendirilen CH-47 tipi helikopter, yardım faaliyetleri için lojistik ve ulaşım üssü olan Adana Havalimanı'ndan 4 kişilik mürettebat ve İspanya ile Singapur'dan gelen toplam 25 kişilik kurtarma ekibiyle havalandı.

Helikopterdeki yabancı kurtarma ekipleri, çalışmalara destek olmak için Kahramanmaraş'a götürüldü.