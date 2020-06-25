TSK'nın gücüne güç katacak! Teslim edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, T129 ATAK Helikopterinin 57'ncisinin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiğini açıkladı.

İsmail Demir Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Terörle mücadelede en etkili unsurlarımızdan T129 #ATAK Helikopterimizin 57'ncisini Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim ettik. Teröristleri inlerine gömmeye devam edeceğiz! HER ŞEY VATAN İÇİN"

T129 ATAK

T129 ATAK helikopterine ilişkin TUSAŞ'ın sitesinde yer alan bilgiler şu şekilde:

Ağır silah yükü ile zorlayıcı "sıcak hava-yüksek irtifa" görevleri için optimize edilmiş olan T129 ATAK Helikopteri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin taarruz helikopteri ihtiyacının giderilmesi amacıyla milli imkan ve kabiliyetler doğrultusunda geliştirilmiş olup, teslim edilen helikopterler gece ve gündüz koşullarında yüksek manevra ve performans kabiliyeti ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin operasyonlarında etkin bir şekilde görev yapmaktadır.

T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri, iki pilotun da azami çevresel görüşe sahip olduğu tandem adı verilen ve pilotların önlü-arkalı oturduğu kokpit dizaynı, tekerlekli ana iniş takımları, üstün manevra kabiliyetine sahip beş palli ana rotor sistemi, iki palli yeni tasarım kuyruk rotor sistemi ve her biri 1.373shp güç üretebilen, beka kabiliyetini artıran yüksek performanslı iki adet LHTEC CTS800-4A turbo şaft motoru ile teçhiz edilmiştir.

Yüksek performansı, yüksek manevra kabiliyeti, asimetrik silah yükü, düşük görünürlük, ses ve radar silüeti, yüksek seviyede darbeye mukavemeti ve balistik tolerans gibi özellikleri T129 ATAK Helikopteri’ne çeşitli muharebelerde çok yönlü üstün harekât kabiliyeti kazandırmaktadır.

Helikopterin baş tarafında bulunan AselFLIR-300T Gündüz ve Gece Görüntüleme Sistemi 360° dönebilmekte, yaklaşık 20 km’ye kadar mesafedeki hedefleri tespit, 10 km’ye kadar mesafedeki hedefleri ise teşhis edebilmektedir. T129 ATAK Helikopteri için özel olarak geliştirilen AVCI Kaska Entegre Kumanda Sistemi yüksek takip hassasiyeti sayesinde hedef tespit ve silah sistemlerinin, pilot bakış hattına otomatik yönlendirilmesini sağlamaktadır.

Yakın hava desteği görevleri için 76 adete kadar güdümsüz roketler ve 500 adet mühimmat kapasiteli 20 mm. top ile donatılmış olan T129 ATAK, çok amaçlı görevlere uygun olarak da 8 adet UMTAS Anti- Tank Füzesi, 16 adet CİRİT Lazer Güdümlü Füze, 8 adet STINGER Hava-Hava Füzesi ile en modern elektronik harp ve elektro-optik sistemleri de bünyesinde barındırmaktadır.

ATAK Programı kapsamında, Türk Kara Kuvvetleri’ne 59’u kesin 32’si opsiyonel toplam 91 adet, İçişleri Bakanlığı’na ise 24’ü kesin 3’ü opsiyonel toplam 27 adet T129 ATAK Helikopteri teslim edilecektir.

Yakın hava desteği görevleri ve çok amaçlı görevler için tasarlanmış olan T129 ATAK, ağır silah yükü ile zorlayıcı "sıcak hava-yüksek irtifa" görevleri için optimize edilmiştir. Yakın hava desteği görevleri için T129 ATAK, 76 adete kadar 70 mm güdümsüz roketler ve 500 adet mühimmat kapasiteli 20 mm top ile donatılmıştır.