TSK ve MİT'ten ortak operasyon! PKK'ya ağır darbe

TSK ve MİT'ten ortak operasyon! PKK'ya ağır darbe

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatıyla PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, TSK ve MİT koordinesinde Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'e hava harekatı icra edildi.

Harekatta PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, "Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak" ifadelerine yer verildi.