TSK ve MİT'ten ortak operasyon! PKK'ya ağır darbe
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB); "Haftanin'de icra edilen hava harekatıyla 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" açıklaması yapıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatıyla PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, TSK ve MİT koordinesinde Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'e hava harekatı icra edildi.
Harekatta PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklamada, "Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak" ifadelerine yer verildi.
TSK ve MİT koordinesinde Irak kuzeyi Haftanin’de icra edilen hava harekâtıyla 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak.#MSB #TSK pic.twitter.com/zQ0CKvfdKr— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 16, 2020
- TSK ve MİT'ten ortak operasyon! PKK'ya ağır darbe
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