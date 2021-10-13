TSK için 'satılmış' demişti

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında TSK için "Devletin ordusu Katar'a satılmıştır" ifadesinden dolayı hazırlanan fezleke TBMM'ye ulaştı.

4 YENİ FEZLEKE TBMM'DE

HDP'li Ahmet Şık, Garo Paylan ve Hüseyin Kaçmaz ile CHP'li Ali Mahir Başarır hakkındaki fezlekeler Meclise ulaştı.

OLAYIN GEÇMİŞİ



TSK'YA KÜSTAH SÖZLER SÖYLEYEN CHP'Lİ BAŞARIR'DAN İNKAR: 'TÜRK ORDUSU SATILMIŞTIR' DEMEDİM

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, katıldığı bir televizyon programında Türk ordusuna yönelik hakaret içeren "satılmış" sözleri gündeme bomba gibi düştü. CHP'li Başarır'a hem hükümetten hem de toplumdan büyük tepki geldi. Hakkında soruşturma da başlatılan Başarır, canlı yayında söylediklerini inkar ederek, "Benim ağzımdan 'Türk Ordusu satılmış' cümlesi çıkmış mı?" dedi..