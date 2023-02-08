TSK, Hatay'a "hava yardım koridoru"yla takviye ekip ve gıda malzemesi ulaştırıyor
Kaynak: AA
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) oluşturulan "hava yardım koridoru" ile Hatay'a takviye arama kurtarma ekipleri ve gıda malzemeleri taşınıyor.
Kahramanmaraş merkezli ve toplam 10 ili etkileyen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına aralıksız devam ediliyor.
TSK'ya ait genel maksat helikopterleri, sabahın erken saatlerinden itibaren, oluşturulan "hava yardım koridoru" üzerinden Hatay merkezdeki İl Jandarma Komutanlığının olduğu bölgeye geliyor.
Helikopterler, arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere aralarında madenciler ve acil sağlıkçıların da bulunduğu yüzlerce personeli bölgeye getirdi.
Ayrıca helikopterlerle taşınan çok sayıda gıda ve yardım malzemesi de hızlı bir şekilde ihtiyaç bölgelerine taşınıyor.
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